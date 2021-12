Per risparmiare soldi sulla spesa ogni giorno ecco il semplice trucco per cui basterebbero solo foglio e matita.

Fare la spesa può essere una sofferenza quando vediamo i prezzi sempre più alti e il conto alle stelle. Magari ci impegniamo anche a fare la lista con attenzione e cura, ma a volte non basta nemmeno quello.

Abbiamo già visto quali sono le 3 cattive abitudini che fanno lievitare il conto, ma che possiamo abbandonare subito per risparmiare. Una volta che abbiamo smesso di commettere questi comunissimi errori, possiamo adottare uno stratagemma in più.

Vediamo quindi di quale buona pratica si tratta e come applicare questo trucco intelligente per cui basterebbero solo un foglio e una matita.

Risparmiare in modo intelligente è possibile

Risparmiare in modo intelligente è possibile, se si sa come farlo. Chi è abile con la tecnologia può acquistare la spesa online applicando la miniguida in 10 passi per risparmiare senza commettere errori. Sugli ecommerce, infatti, si possono trovare offerte, ma anche confrontare i prezzi dei prodotti. Senza contare la comodità di farsi portare la spesa a casa, risparmiando tempo ed energie.

Tuttavia, c’è chi preferisce andare al mercato o al supermercato per vedere con i propri occhi ciò che compra e selezionare meglio frutta e verdura.

Chi la vede così, sappia che i modi per risparmiare esistono, anche quando i prezzi si alzano. In particolare, c’è un trucco molto semplice e pratico da applicare per iniziare a risparmiare sulla spesa. Basta portarsi dietro un foglio di carta e una matita.

Per prima cosa, prendere un foglio di carta e fare un elenco degli alimenti che si acquistano più spesso. Partire dalle cose base, infatti, può essere un buon inizio per allenarsi ad applicare questo metodo. In un secondo momento, si potranno aggiungere altri prodotti.

Una volta preparata la lista, portarsela dietro insieme a una matita quando si va a fare la spesa. Prima di aggiungere i prodotti nel carrello, segnare sul foglio il prezzo di ogni alimento e dove lo si è acquistato. La volta successiva, comprare gli stessi alimenti da un’altra parte e seguire lo stesso procedimento.

Col tempo, si avrà una tabella coi prezzi di ogni prodotto ampia e completa. In questo modo, sarà più facile scegliere dove acquistarli per risparmiare. Si consiglia di scegliere massimo 3 o 4 posti, in modo da ottimizzare il tempo e il numero di uscite.

È anche importante indicare sempre il prezzo pieno e non quello eventualmente scontato. Infatti, gli sconti variano nel tempo ed è meglio non farci affidamento. Piuttosto, indicare il giorno in cui sono previsti sconti in quello specifico negozio, in modo da andarci al momento giusto e risparmiare ancora di più. Ma sempre avendo la tabella completa a portata di mano.

