Per risparmiare 5€ in più nel portafoglio potremmo preparare in casa qualcosa per colazione

Per risparmiare 5€ in più nel portafoglio potremmo preparare in casa per colazione

Se non sappiamo cosa consumare a colazione o nel primo pomeriggio queste due ricette potrebbero essere la scelta giusta per uno spuntino sano e gustoso.

Per merenda, o anche colazione, potremmo preparare qualche dolce fatto in casa così da risparmiare a livello economico e avere le quantità che preferiamo. Capita spesso di finire il pacco di merendine poco dopo averlo comprato. La verità è che negli ultimi tempi sembra che i prezzi tra gli scaffali aumentano ma la quantità del prodotto in scatola diminuisce. Quindi vediamo subito qualche ricetta veloce e carina da fare.

Torta 5 minuti

Questa torta la chiamiamo così perché effettivamente ci vorranno su per giù circa 5 minuti per prepararla. Gli ingredienti che ci servono sono:

2 uova;

yogurt da 125 ml;

da 125 ml; 3 vasetti di farina;

1 vasetto di olio;

2 vasetti di zucchero;

1 limone ;

; 1 bustina di lievito.

Ciò che dobbiamo fare è molto semplice. Iniziamo mettendo lo yogurt all’interno di una ciotola. Ora possiamo procedere. Mettiamo la farina, lo zucchero e l’olio. Rompiamo le due uova e mettiamole nell’impasto. Iniziamo ad amalgamare il tutto. Mentre le fruste sono in azione aggiungiamo anche a filo l’olio. Setacciamo il lievito. Per quanto riguarda il limone andiamo a mettere la buccia. Quindi grattugiamo la buccia del limone e inseriamola nell’impasto. In alternativa possiamo usare un’arancia oppure la vanillina. Mescoliamo il tutto. Prendiamo una teglia, a nostro piacimento, e versiamo l’impasto. Ricordiamo di foderare la teglia con carta forno oppure utilizzare il burro e farina per non farla attaccare. Inforniamo a 180 gradi per 30 o 40 minuti.

Ricetta banana bread

Questa è una ricetta che viene utilizzata anche molto dalle persone a dieta. Una fetta di banana bread ha circa 158 kcal, quindi a colazione può essere consumato per iniziare al meglio la giornata e con gusto. Partiamo dagli ingredienti:

300 g di polpa di banana;

85 g di sciroppo d’acero ;

; 80 g di latte di riso senza zuccheri;

9 g di lievito per dolci;

250 g di farina;

85 g di olio di cocco ;

; 2 tuorli;

mandorle.

Procedimento

In una ciotola andiamo a schiacciare le banane. A questo punto aggiungiamo lo sciroppo d’acero e mescoliamo. Successivamente mettiamo i tuorli e la farina, mescolando man mano. Mettiamo anche il lievito e il latte di riso. Per ultimo aggiungiamo l’olio di cocco. Adesso andiamo a tritare con un coltello quante mandorle vogliamo inserire nel nostro banana bread. Prendiamo una teglia e ungiamola con un po’ di olio di cocco. In alternativa va bene anche burro e farina, o semplicemente mettiamo un po’ di carta da forno. La teglia che bisogna usare è tipo quella per i plum-cake, però un po’ più piccola. Versiamo il composto al suo interno e spolveriamo sopra le mandorle tritate. Inforniamo ad una temperatura di 180 gradi per circa 50 minuti. Facciamo raffreddare e sarà pronto per essere consumato. Dunque anche semplicemente per risparmiare 5€ in più nel portafoglio queste potrebbero essere delle ottime scelte.