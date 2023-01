Il risotto fatto in questo modo è assolutamente da provare: un frutto renderà il piatto unico

Hai tante mele in frigo e non sai come utilizzarle? Segui questa ricetta particolare per realizzare un primo piatto da urlo.

Le mele in cucina possono essere utilizzate in tanti modi diversi. Non solo si possono fare dei gustosi snack pomeridiani, ma anche tanto altro. Infatti alcune persone utilizzano le mele anche come rimedio per stare meglio. Capita a volte di sentirsi lo stomaco in subbuglio, perché abbiamo mangiato troppo o per altri motivi. In questi casi molte persone scelgono di consumare le mele cotte, in quanto aiutano a sentirsi bene. Oltre a questi casi specifici, le mele le possiamo utilizzare anche per la realizzazione di alcune ricette sfiziose che vedremo.

Ingredienti per risotto alle mele

Il primo che andiamo a vedere è un classico risotto. Quest’ultimo è un’ottima scelta da proporre agli invitati, in quanto è semplice ma ha anche tanto sapore. Gli ingredienti che ci serviranno sono:

280 g di riso;

2 mele ;

; 1 cipolla;

150 g di speck ;

; q.b. di vino bianco;

una noce di burro;

q.b. formaggio grattugiato;

½ limone;

1 litro di brodo;

q.b. rosmarino, sale e pepe.

Il risotto fatto in questo modo è assolutamente da provare per un’idea primo piatto

Presi gli ingredienti possiamo metterci all’opera. Prima di tutto andiamo a tagliare gli ingredienti principali che ci servono per la nostra ricetta. Tagliamo a dadini lo speck e la mela. Successivamente la mela la mettiamo in una ciotola con acqua e limone, questo passaggio servirà per non farla annerire. Li mettiamo da parte. A questo punto prendiamo la cipolla e la facciamo appassire con una noce di burro in una pentola antiaderente. Quando il burro si sarà sciolto e la cipolla diventerà leggermente dorata, possiamo buttare il riso per farlo tostare. Sfumiamo poi con un po’ di vino bianco, alziamo la fiamma e lasciamo evaporare l’alcol.

Cosa fare dopo aver tostato il riso per un risotto cremoso

Una volta fatto ciò, possiamo aggiungere poco a poco il brodo vegetale che avremo preparato precedentemente. La cosa fondamentale per far uscire un risotto molto cremoso è non andare ad aggiungere acqua se ancora non si è assorbita la precedente. Così facendo uscirà davvero un piatto unico.

I condimenti

Adesso possiamo mettere la mela e lo speck, amalgamiamo il tutto. Questo passaggio andrà fatto quando la cottura del riso sarà quasi ultimata. Inseriamo altra acqua se necessario. Quando il riso sarà pronto, possiamo mantecare. Dunque aggiungiamo il formaggio grattugiato e, se si preferisce, un altro po’ di burro. Mescoliamo fino a quando non si sarà sciolto. Come formaggio possiamo scegliere tra il grana oppure la ricotta pecorina. Adesso siamo pronti per impiattare. Possiamo guarnire con un rametto di rosmarino, se si vuole. Davvero il risotto fatto in questo modo è assolutamente da provare. Anziché i classici risotti che si sentono in giro, questo sarà molto particolare e soprattutto originale. Per sorprendere gli invitati, a pranzo o cena, può essere una scelta molto azzardata.