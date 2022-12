Per riscaldare subito i piedi freddi a letto e mantenerli caldi, ecco i 3 geniali rimedi della nonna

Ecco cosa fare se abbiamo i piedi freddi e non riusciamo a scaldarli. Scopriamo le cause e come risolvere il problema con rimedi naturali poco conosciuti.

L’inverno non è ancora iniziato ufficialmente, ma dicembre è il mese del Natale e in queste settimane le temperature si faranno sempre più rigide.

Una volta giunti a casa ad accoglierci ci attende un bel tepore, ma alcune persone soffrono il freddo più di altre. Uno dei problemi più comuni durante l’inverno è avere i piedi freddi. A chi non è mai successo di indossare anche i calzini più caldi, ma di non riuscire a scaldarsi?

Ecco, questo problema ha delle cause e per fortuna anche dei rimedi molto semplici ed efficaci. Oggi vogliamo spiegare qualche piccolo trucchetto per scaldare i piedi e mantenerli caldi anche una volta che saremo nella comodità del nostro letto.

Perché abbiamo i piedi sempre freddi? Ecco le cause

Uomini e donne possono soffrire di piedi freddi durante l’inverno. Questo disturbo può essere molto fastidioso e le cause molteplici. Ad esempio, possiamo avere i piedi freddi se soffriamo di un deficit del sistema vascolare. Inoltre, può essere anche colpa dello stress, di malattie come il diabete e di disturbi legati alla tiroide.

In ogni caso, è sempre opportuno rivolgersi al proprio medico di fiducia per scoprire le cause e risolvere il problema alla radice. Tuttavia, possiamo ricorrere a qualche piccolo trucco utile per scaldare i piedi e mantenerli caldi a lungo.

Per riscaldare subito i piedi freddi a letto possiamo provare un antico trucchetto

Per trascorrere una piacevole notte di sonno, avere i piedi caldi è davvero fondamentale. Ad esempio, per risolvere il problema dei piedi freddi, prima di andare a dormire proviamo a fare un semplice esercizio.

Con ai piedi soltanto le calze, alziamoci sulle punte e manteniamo la posizione per circa 30 secondi. Torniamo alla posizione di partenza e ripetiamo l’esercizio per un paio di volte. Questo esercizio potrebbe migliorare la circolazione ed aiutarci a scaldare i piedi in modo facile e veloce.

Un pediluvio benefico per scaldare i piedi

Il pediluvio ci permetterà di avere unghie morbide e piedi caldi. Infatti, prima di andare a dormire, fare un lungo pediluvio può aiutarci a risolvere il problema dei piedi gelati. Usiamo l’acqua calda, ma senza esagerare: cerchiamo di non superare i 37 gradi.

Sciogliamo nell’acqua 2 manciate di sale grosso ed immergiamo subito i piedi. Il sale grosso aiuta ad eliminare i cattivi odori, a ridurre l’indolenzimento e a sgonfiare i piedi dopo una lunga giornata di lavoro.

Lasciamo i piedi in ammollo per almeno 20 minuti e asciughiamoli. Indossiamo un paio di calze e i piedi si manterranno caldi per molte ore.

Fare un massaggio per stimolare la circolazione

Per riscaldare subito i piedi freddi a letto massaggiamoli per qualche minuto praticando delicati movimenti circolari dalle dita verso i talloni.

Possiamo usare una crema a base di eucalipto o mentolo per agevolare il massaggio. Questo rimedio dovrebbe riattivare immediatamente la circolazione e scaldare i piedi.

Cosa fare per non avere i piedi freddi

Può sembrare strano, ma anche l’alimentazione può aiutarci a risolvere il problema. Siccome caffeina e teina sono vasocostrittori, limitarne l’assunzione può contribuire a mantenere i piedi caldi.