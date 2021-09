Quando pensiamo ad una pianta da balcone, ci balza subito in mente il geranio. Si tratta di uno dei fiori più apprezzati in assoluto, sia per i suoi colori sgargianti sia perché è una pianta alquanto facile da curare.

Uno dei punti forti del geranio è la fioritura. È lunghissima, e dura dall’inizio della primavera fino alla fine dell’estate. In questi mesi, infatti, dà il meglio di sé e regala cascate di fiori bellissime da vedere.

Il problema è che, dopo quest’abbondante fioritura estiva, a settembre la pianta si ritroverà ad essere spenta, abbattuta. In questi casi avrà bisogno di un aiuto, e noi possiamo fornirglielo eseguendo questi pochi e semplici gesti.

Per rinvigorire e abbellire i gerani dopo l’estate bastano solo questi 3 semplici trucchetti

In generale, ciò che possiamo fare per rinvigorire le nostre piante dopo la stagione estiva sono queste poche e semplici mosse.

Puliamo i rami

Per prima cosa dovremo eliminare dai rami i fiori secchi e appassiti, e anche le foglie ormai aride e scolorite. Ormai questo materiale non servirà più e dovremo operare una pulizia completa per dare spazio alla nuova vita.

Nutriamo il terreno

Dopo l’estate potremmo notare che il terreno del nostro geranio è diventato secco e duro da smuovere. I colletti potrebbero addirittura essere scoperti e, in generale, il terreno potrebbe avere dei vuoti da colmare. In questo caso dovremo integrare il terriccio più datato con della terra nuova, più fertile, pronta per nutrire il suolo della nostra pianta. In più dovremo anche somministrare alla nostra pianta del fertilizzante specifico per piante.

Infatti, nonostante i gerani siano piante non bisognose di particolari cure, è importante ricordarsi di concimarle in modo regolare. La nostra scelta potrà andare sul concime granulare a lenta cessione o sul concime liquido.

Inoltre pochi sanno che questo portentoso fertilizzante gratis che renderà le nostre piante davvero straordinarie è nel nostro frigo e non l’abbiamo mai saputo.

Come e quanto innaffiare i gerani

L’ultima attenzione che dobbiamo rivolgere ai nostri gerani riguarda l’innaffiatura. Per queste piante vale sempre la stessa regola: mai esagerare con l’acqua. In generale capiremo di dover innaffiare il nostro geranio quando sentiremo che il terriccio è completamente asciutto. Ecco perché per rinvigorire e abbellire i gerani dopo l’estate bastano solo questi 3 semplici trucchetti.

Attenzione anche ad evitare i ristagni idrici, grandi nemici delle nostre piante.