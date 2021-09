Il 13 agosto la Presidenza del Consiglio dei ministri ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il concorso Ripam da 500 posti. Esso è rivolto alla selezione di professionisti specializzati in vari ambiti: economico, giuridico, statistico e ingegneristico. La scadenza per inviare le domande è fissata per il 20 settembre 2021. Dunque, ricapitolando, il concorso da 500 posti, indetto da Ripam per il PNRR per diversi profili, presenta le seguenti caratteristiche. Per PNRR si intende il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A coloro che supereranno le prove sarà offerto un contratto di lavoro a tempo determinato per 36 mesi. Il periodo potrà essere anche maggiore ma non potrà andare oltre il 31 dicembre 2026.

Posti messi a concorso

Più specificamente, i posti da assegnare sono 420, nelle Amministrazioni statali e 80 per il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Essi, saranno poi ripartiti nel seguente modo:

per il profilo economico sono previsti 198 posti. Di questi, 168 destinati alle varie amministrazioni centrali e 60 al Ministero dell’Economia e delle Finanze;

al profilo statistico sono destinati 73 posti, di cui 63 presso Amministrazioni centrali e 10 presso il MEF;

il profilo giuridico prevede 125 posti, suddivisi in: 10 presso il MEF e il resto, presso le altre amministrazioni;

al profilo ingegneristico, ingegneristico gestionale, informatico sono dedicati 104 posti, di cui 20 presso il MEF e 84 presso le altre amministrazioni centrali.

Si specifica che il 30% dei posti è riservato a volontari delle Forze Armate in congedo, in possesso dei requisiti.

Concorso da 500 posti indetto da RIPAM per il PNRR per diversi profili

Per partecipare al concorso occorre presentare la domanda online tramite il portale RIPAM “Step-One 2019”. Per accedere al portale, occorre utilizzare le proprie credenziali SPID. Inoltre, è necessario possedere una casella PEC, per ricevere la conferma dell’iscrizione e le istruzioni relative alla partecipazione al concorso.

La grande novità è che vi sarà una sola prova di concorso. Essa è organizzata in modalità digitale ed è composta da 40 domande a risposta multipla, con 60 minuti a disposizione. Inoltre, il punteggio minimo per superarla è di 21 su 30. Infine, è prevista anche la valutazione dei titoli ammessi in base ai profili indicati nel bando di concorso. Le domande e i titoli richiesti, ovviamente, varieranno in base al profilo professionale per cui si concorre.

Approfondimento

Attenzione perché è in arrivo il concorso INPS per 1.858 posti a tempo indeterminato