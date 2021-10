Quante volte ci sarà capitato di mangiare piatti insipidi e senz’anima. Quante volte abbiamo dovuto ingurgitare cibi che non incontravano neppure lontanamente i nostri gusti per una serie di svariate ragioni. Magari avevamo già cucinato e non ci sembrava corretto gettare tutto oppure eravamo a dieta e dovevamo mangiare solo alimenti apparentemente genuini.

Ricordiamo le famose insalate estive, piene di lattuga e di ortaggi di ogni genere. Peccato però che alcuni di noi probabilmente si erano imposti un regime alimentare così rigido da non permetterci neppure un filo d’olio in più. Siamo sicuri che un rimedio sano a quest’assenza di sapore non esista proprio? Certo che esiste e si chiama frutta secca. In un precedente articolo abbiamo detto che la frutta secca è l’ingrediente segreto che trasforma un’insipida insalata in un piatto gustoso e saziante. Tuttavia, anche mandorle, noci e simili potrebbero nascondere delle insidie, vediamo di quali si tratta.

Sono una fonte di benessere questi sostituti della frutta secca che insaporiscono ogni piatto

La prima riguarda allergie e intolleranze. Difatti, alcune persone sono allergiche alla frutta secca e devono fare attenzione ad eventuali residui negli alimenti. D’altra parte, non dimentichiamo l’elevato potenziale calorico delle tanto amate arachidi e per questo non propriamente dietetiche.

Ma allora, come possiamo sostituire gli amati anacardi nell’insalata o nelle zuppe? La risposta è semplicissima: con i legumi, nostri alleati di gusto e salute.

La moda delle confezioni monoporzione di frutta secca si è fatta strada anche con i legumi. Infatti, ormai possiamo trovare al supermercato le bustine di snack a base di fave, piselli o lenticchie essiccate.

Anche in tal caso, come per la frutta secca, suggeriamo di seguire il proverbio “in medio stat virtus” e quindi di non eccedere nelle quantità.

Ecco le loro incredibili proprietà e come utilizzarle in cucina in una versione assolutamente originale.

I legumi essiccati

Legumi come i fagioli, ad esempio, sono famosi per il loro apporto di ferro, ma le caratteristiche sono tante altre.

Uno studio condotto dalla Fondazione Veronesi ha dimostrato i loro incredibili effetti sull’organismo, specialmente in combinazione con i cereali integrali. Difatti, se da un lato saziano senza appesantire, dall’altro favoriscono il transito intestinale.

Il grande apporto di fibre garantito da questa ottima combinazione dei due alimenti, risulterebbe utile anche per riequilibrare la flora intestinale. Da non sottovalutare, poi, i loro effetti sull’indice glicemico: è stato dimostrato che riescono a mantenere nella norma i livelli di colesterolo e glicemia. Ecco perché sono una fonte di benessere questi sostituti della frutta secca che insaporiscono ogni piatto, anche il più anonimo. Siamo pronti ad utilizzarli per insaporire le deliziose vellutate di zucca, carota, piselli o patate che prepareremo nelle fredde serate invernali.