5 bellissime piante grasse resistenti al freddo che possono stare all’esterno senza dare problemi

Perché lasciare vuoti i balconi di casa, quando possiamo renderli bellissimi anche d’inverno? Basta scegliere le piante giuste e in un attimo l’ambiente circostante diventa più accogliente, curato nei dettagli e molto più green. Un angolo verde da godersi il più possibile grazie anche alla resistenza di 5 bellissime piante grasse che possiamo ospitare tranquillamente sul nostro balcone. Da sempre amatissime, le piante grasse, in genere, non richiedono particolari cure. Inoltre, in molti casi si presentano anche con delle forme sfiziose e originali che conquistano subito grandi e piccini.

Siamo sicuri che resistono alle basse temperature?

Ideali per chi non è molto bravo nella cura di fiori e piante, le carnose e le succulente sono un vero portento da poter sfruttare soprattutto quando si ha poco tempo. Una categoria di vegetali che riesce a resistere anche per periodi piuttosto lunghi sotto le intemperie e anche senz’acqua. Dunque, perfette sia in estate che in inverno. Attenzione, però, perché se da un lato prendersene cura è facilissimo, dall’altro è anche vero che si commettono spesso degli errori banali che mettono a rischio il loro stato di salute. Inoltre, bisognerà scegliere bene la varietà che più si adatta alle nostre esigenze.

Ovviamente, il primo punto da chiarire è che pioggia, vento e umidità della stagione invernale, in generale, non è un toccasana per le piante da esterno. L’inverno, dunque, è un periodo critico per tutte le piante. Esistono, però, delle specie che resistono più di altre alla sopravvivenza sotto le intemperie del periodo.

Come abbellire balconi e terrazzi di casa anche in inverno con 5 bellissime piante grasse resistenti al freddo

Partiamo con il sedum palmeri, una delle piante sempreverdi più amate per l’esterno. Una pianta grassa pendente che decora in modo sublime tutto il balcone con cascate verdi elegantissime. Si coltiva generalmente in vaso, ma anche in giardino sarà facile da gestire. Fiorisce nel mese di febbraio ed è meglio se almeno un’ora al giorno riesce ad essere esposta alla luce solare.

L’agave è un’altra specie molto longeva, bella ed elegante. Esistono diverse varietà di questa pianta, tuttavia, quella che resiste maggiormente al freddo si chiama “americana”. In altezza può arrivare a crescere anche fino a 3 metri ma non ha bisogno di molte cure.

Una specie che non tutti conoscono e una amatissima

Non tutti conoscono il “semprevivo maggiore”, ma è una specie decorativa molto affascinante. In autunno le sue foglie di colorano di rosso intenso, mentre in inverno tornano verdi. I suoi fiori, invece, sono coloratissimi (dal rosa al lilla) e rallegrano facilmente giardini e grandi balconi.

L’echeveria, invece, è tra le più amate piante ornamentali da mettere negli ambienti esterni. A differenza della altre, però, richiede qualche accorgimento in più, soprattutto durante il periodo più freddo. Si consiglia, infatti, di proteggerla con un telo traspirante in caso di temperatura in forte diminuzione.

Ricorda i bonsai questa succulenta del Sudamerica

Concludiamo la carrellata di piante grasse con la rebutia minuscula, una specie che ricorda le piante bonsai da esterno. Una forma tondeggiante simpatica e piccina, ideale per decorare degli spazi di dimensioni ridotte. Il suo successo è dato dai fiorellini (che vanno dal giallo al rosso), grazie ai quali ogni balcone risplenderà di nuova bellezza.