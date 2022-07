Il prosciutto abbinato al melone è un vero e proprio must della stagione estiva. Lo mangiamo spesso per preparare una cena fresca e rigenerante, soprattutto quando fa troppo caldo. Oltre a essere gustosissimo, il punto forte di questo piatto è la velocità con cui lo si prepara. Basta tagliare il melone, adagiare le fette di crudo e il gioco è fatto.

Ecco perché oggi prepareremo insieme un antipasto estivo fresco che sia veloce da preparare, ma anche innovativo. Invece del banale prosciutto crudo e melone, però, prepareremo una ricetta facile ma anche elegante e bella da vedere. Questo antipasto sarà così “stiloso”, infatti, che potremo trovarlo tranquillamente anche in un ristorante stellato.

Altro che prosciutto crudo e melone, per rinfrescare il palato è questo l’antipasto senza cottura più economico ma che sembra gourmet

Per preparare questo antipasto utilizzeremo uno dei frutti più buoni della stagione estiva: il fico. La dolcezza di questo frutto si sposa benissimo con la nota salata del prosciutto crudo.

Per amalgamare ancora meglio i sapori, poi, aggiungeremo una crema di formaggio. Il tutto sarà accompagnato da una bruschetta croccante. Vediamo, quindi, come assemblare il nostro antipasto.

Ecco come preparare le bruschette

Per prima cosa dovremo tagliare a fette il pane. Sistemiamo le fette su una teglia ricoperta con della carta forno, quindi irroriamo il tutto con dell’olio. Aggiungiamo anche dell’origano e inforniamo il tutto a 180° C in forno statico per circa 5 minuti. Quando le fette saranno ben croccanti e dorate saranno ufficialmente pronte.

A questo punto non dovremo fare altro che stendere su ogni fetta una base di formaggio morbido spalmabile. Al di sopra di questo, poi, sistemeremo una fetta di prosciutto crudo e delle fette di fico. Alla fine, potremo arricchire il tutto con un filo di glassa di aceto balsamico.

Questo abbinamento creerà un mix di sapori così buono che non ne potremo più fare a meno. Oltretutto, l’idea sarà così elegante da sembrare gourmet.

Un altro antipasto freschissimo con il melone

Se, però, volessimo utilizzare il melone, dovremmo provare quest’altro buonissimo antipasto. Questa volta, dopo aver steso il nostro formaggio morbido sul pane abbrustolito, dovremmo distribuirvi al di sopra dei pezzetti di melone. Questo antipasto sarà freschissimo e sorprenderà realmente tutti i nostri invitanti.

Insomma, altro che prosciutto crudo e melone, è questo l’antipasto che dovremo portare in tavola per un pasto freschissimo e di grande qualità.

Ricordiamoci, poi, che anche le bucce di melone ci possono esser utili, potremmo creare, ad esempio, una bevanda molto particolare.

Lettura consigliata

I gustosissimi mini panzerotti da preparare in 5 minuti con solo 5 ingredienti senza frittura, senza grassi e senza lievito