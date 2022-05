Quando l’afa ci assale cosa c’è di meglio di una parentesi fredda e golosa all’interno di un pranzo? Ci è capitato spesso al ristorante di vederci servire un sorbetto non solo tra una portata e l’altra ma anche prima del dessert o in sostituzione del dessert. Ci siamo sicuramente chiesti se è possibile farlo in casa. La risposta è sì, e con grande facilità.

Tra portate dai sapori diversi

Ce ne sono di tantissimi gusti e spetta a noi decidere quale scegliere anche in base alla stagionalità della frutta. Se è famoso quello al limone, in estate ci si può sbizzarrire. Sono ugualmente buoni al melone e all’anguria, ma tutti gli altri frutti della bella stagione si prestano bene per realizzazioni deliziose. Per rinfrescare l’estate ecco 2 golosissimi sorbetti che gli Esperti di Cucina della Redazione hanno scelto. Un sorbetto alla frutta, ideale all’interno del pranzo, e uno allo champagne, perfetto per concludere il pasto.

Nei pranzi importanti di solito il sorbetto si serve a metà, tra portate dai sapori diversi. Ma va bene anche prima del dessert o in sostituzione. Possiamo servirlo in calici di vetro dallo stelo basso oppure in coppette.

Per rinfrescare l’estate ecco 2 golosissimi sorbetti da servire a pranzo o cena e da preparare in 10 minuti

Ingredienti:

1 kg di frutta;

1 l di acqua;

150 g di zucchero;

menta q.b.

Preparazione

Facciamo bollire per 3 minuti a fuoco dolce il litro d’acqua e lo zucchero e poi vi poniamo in infusione le foglie di menta. Quindi frulliamo la frutta che abbiamo scelto e la incorporiamo a 150 cc dello sciroppo che abbiamo preparato. Poniamo ora il composto in congelatore ricordandoci di mescolarlo ogni tanto con le fruste per evitare la formazione di cristalli.

Possiamo usare lo stesso procedimento per ogni tipo di frutta. Se vogliamo servire il sorbetto a metà pasto è ottimo il gusto al melone. Possiamo anche aromatizzare lo sciroppo con bucce di arancia o di limone biologico al posto della menta.

Versione allo champagne

Se vogliamo servire il sorbetto a fine pasto è preferibile preparare uno sciroppo un po’ più dolce e usare lo champagne al posto della frutta. In sostituzione dello champagne si può usare uno spumante o un vino.

Ingredienti:

1 l di acqua minerale frizzante;

250 g di zucchero;

1 l di champagne;

bucce di arancia o di limone q.b.

Procedimento

In un tegame facciamo bollire per 3 minuti a fuoco dolce l’acqua minerale frizzante e lo zucchero e poi vi poniamo in infusione le bucce di arancia o di limone. Quindi versiamo nello sciroppo lo champagne e mescoliamo bene. Poniamo il composto in congelatore ricordandoci di mescolarlo ogni tanto con le fruste per evitare la formazione di cristalli.

