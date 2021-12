Trascorrere le serate in famiglia o con gli amici è più bello quando si condivide pure il pasto. La tavola imbandita di delizie gastronomiche della tradizione, oppure più moderne, è una tentazione a cui non si rinuncia facilmente. In tutte le stagioni può capitare di eccedere. In inverno, specialmente durante le festività, questo può avvenire più di frequente. Sicuramente, far seguire le abbuffate da giorni in cui si mangia in modo più equilibrato e sano, fa bene. Ottimo anche il movimento fisico. Camminate, magari qualche seduta in palestra o esercizi da fare a casa, o la cyclette, sono davvero utili per smaltire gli eccessi. Può, comunque, aiutarci anche uno sciroppo digestivo da poter preparare a casa con pochi ingredienti.

Per rimediare alle abbuffate questo dolce sciroppo digestivo ha un ingrediente che può anche stimolare il metabolismo

Spesso si può aver bisogno di un liquore digestivo o del famoso “canarino”, oppure di una tisana serale per aiutare a sentirci meno pesanti dopo un lauto pranzo o una cena abbondante. C’è un’alternativa efficace a queste soluzioni ed è lo sciroppo di zenzero. Questa radice ha moleplici proprietà riconosciute da lungo tempo. Lo zenzero è antinfiammatorio, antimicrobico, antiossidante, può aiutare in caso di tosse e mal di gola, aiuta le funzioni intestinali e il metabolismo.

Vediamo cosa occorre per preparare un digestivo sciroppo di zenzero:

250 g di zenzero fresco biologico;

200 g di zucchero;

300 ml di acqua;

un limone.

Si possono aggiungere anche delle spezie, come un pizzico di cannella, oppure la scorza di un’arancia biologica. Per prima cosa, se lo zenzero non è biologico bisogna pelarlo, se lo è basta iniziare a tagliarlo. Mettere i pezzetti di zenzero in un mixer o frullatore, aggiungere l’acqua e il succo del limone. Quando il composto sarà abbastanza omogeneo passarlo con un colino. Adesso versare in un pentolino ciò che è filtrato e far bollire a fiamma bassa. Aggiungere gradualmente lo zucchero a intervalli e mescolare. Dopo circa 30 minuti lo sciroppo sarà pronto. Se si è scelto di inserire anche la buccia di un’arancia biologica e la cannella, si può fare quando la radice viene inserita nel frullatore. In questo modo acquisirà un gusto aromatizzato e ancora più benefici. Spento il fuoco, lasciare intiepidire e poi berlo. Se si vuole si può anche filtrare.

