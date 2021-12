A Natale i dolci possibili sono due: panettone o pandoro. C’è chi preferisce uno e c’è chi preferisce l’altro. La disputa tra i due è secolare e nessuno ancora ha mai vinto. Quest’anno, però, basta con il solito panettone e pandoro, per il dolce di Natale scegliamo questa torta che farà un figurone con tutti i nostri ospiti.

Questa torta super colorata, deliziosa e molto bella esteticamente possiamo farla a casa oppure possiamo acquistarla dal nostro pasticcere di fiducia. Se la compriamo sicuramente ci risolviamo un grande problema e non passeremo il nostro tempo a fare la torta, perché la preparazione è piuttosto lunga.

Vediamo allora ora come fare la casetta di pan di zenzero. La gingerbread house è una delle torte più rappresentative del periodo natalizio. Farla in realtà non è difficile, perché si tratta di fare la frolla e poi di assemblarla. Però è una torta molto laboriosa, lunga da fare e che prevede tanti passaggi. Il risultato è veramente da sogno. Vediamo allora gli ingredienti per l’impasto di una torta alta circa 25 cm:

360 grammi di farina 00;

75 grammi di zucchero semolato;

75 grammi di zucchero di canna;

150 grammi di burro freddo;

150 grammi di melassa scura;

1 uovo;

2 pizzichi di sale;

1/2 cucchiaino di bicarbonato;

2 cucchiaini di zenzero in polvere;

2 cucchiaini di cannella in polvere;

1/2 cucchiaino di noce moscata;

1/2 cucchiaino di chiodi di garofano.

Prima cosa da fare è preparare l’impasto. Preparare l’impasto è molto semplice. Tanto il procedimento è sempre lo stesso. La parte complessa è montare la casetta. Una volta fatto l’impasto, dobbiamo farlo riposare per due ore nel frigo. Deve essere freddo. Ora su un pezzo di carta disegniamo i lati della casa e il tetto. Poggiamo i fogli sulla frolla e tagliamo sui bordi. Una volta che abbiamo fatto tutti i nostri lati, stendiamoli su una teglia con sotto la carta forno. Cuociamo a 180° in forno statico nella zona centrale per 15 minuti. Prima di sfornarli accertiamoci che questi siano belli duri, scuretti e dorati. Poi tiriamo fuori e lasciamo raffreddare completamente per almeno 2 ore, ma se necessario anche di più.

Ora tocca alle decorazioni

Quando i pezzi sono freddi, mescoliamo albume, zucchero e limone fino a che non otteniamo un composto molto corposo. Mettiamolo in una sac à poche e decoriamo. Lasciamo asciugare per bene, i pezzi devono essere asciutti altrimenti la casa si sfalda.

Costruiamo la casa

Poi aiutandoci con la ghiaccia reale incolliamo i lati della casetta. Prima si parte dalle fondamenta e poi si sale fino al tetto. Lasciamo asciugare tendendo i pezzi tra loro incollati, magari possiamo aiutarci con un bicchiere che fa pressione. E dopo circa 5 ore la nostra casa sarà pronta. E quindi basta con il solito panettone e pandoro, per il dolce di Natale scegliamo questa torta che farà un figurone.

