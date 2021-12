Natale sta per arrivare e di certo non vogliamo farci trovare impreparati con una casa povera di addobbi.

I negozi sono straripanti di decorazioni e propongono palline, ghirlande e oggettistica per tutti i gusti. Per non parlare della sezione abeti, colma di alberi di ogni forma, colore e dimensione.

Ma c’è un modo per non esaurire tutti i soldi presi dal brio per gli allestimenti natalizi casalinghi?

La risposta è sì e scopriremo come fare in questo articolo con una semplicissima e facilissima idea di riciclo creativo.

Molti buttano il cartone vecchio degli imballaggi non sapendo che vale oro per decorare la casa da Natale alla Befana

Per quest’anno, quindi, potremmo valutare di abbellire la nostra casa con qualche decorazione da realizzare a mano.

Proviamo, quindi, l’arte del bricolage mista a quella del riciclo creativo che fa dei materiali di scarto preziosi oggetti, unici nel loro essere.

In un articolo precedente, abbiamo già visto come riutilizzare le lattine d’alluminio delle bibite in questo modo geniale sempre per questo periodo di feste.

Oggi, invece, recupereremo un altro materiale che è proprio il cartone.

Procedimento

Sembra incredibile ma a partire dal cartone possiamo realizzare le facciate di simpatiche casette che assomigliano a quelle di pan di zenzero.

Per prima cosa scegliamo dei pezzi meno rovinati possibile e senza scritte.

Aiutandoci con una matita e un righello, disegniamo la versione più classica della casa: un quadrato che termina con un triangolo. Il quadrato è il muro frontale mentre il triangolo è il tetto.

A questo punto possiamo ritagliare utilizzando delle forbici oppure un taglierino e possiamo procedere così fino a realizzare il numero di case che vogliamo.

Ora, utilizzando dei pennarelli, andiamo a decorare.

Principalmente dovremmo usarne uno bianco per la porta, le finestre, le tegole, i rosoni e tutto quello che ci viene in mente.

Finita quest’operazione, con un taglierino, andiamo ad aprire finestre e rosoni creando dei piccoli buchetti.

Assemblaggio

Adesso non ci resta che completare la nostra decorazione e per farlo ci occorrono:

dello spago;

delle pinzette;

del nastro adesivo;

un filo di lucine a batteria.

Procediamo, quindi, così:

fissiamo ogni casetta allo spago utilizzando una piccola pinzetta in legno; sul retro, fissiamo il filo di lucine con il nastro adesivo; appendiamo il nostro festone luccicoso dove vogliamo facendo dei piccoli cappi ad ogni estremità e aiutandoci con chiodini e martello.

In alternativa, possiamo fare un forellino su ogni casetta, far passare all’interno un cordoncino da chiudere con un nodino e appendere le casette all’albero di Natale. In questa versione brilleranno comunque grazie alle luci che avvolgono l’abete.

Quindi, molti buttano il cartone vecchio degli imballaggi non sapendo che vale oro per decorare la casa da Natale alla Befana come abbiamo appena visto.

Approfondimento

Ecco tutte le tendenze natalizie 2021, scopriamo come decorare l’albero e come addobbare casa.