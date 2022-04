Gli ultimi rincari nella bolletta dell’energia elettrica e del gas hanno messo in difficoltà tante famiglie. Per questo è diventato sempre più importante saper gestire al meglio i consumi e trovare il modo di risparmiare. Non solo per questioni ambientali e di inquinamento, ma proprio per problemi economici. Per fortuna l’inverno è finito, quindi si può tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda il riscaldamento. Ma possiamo ancora ridurre i consumi per le bollette della luce e dell’acqua. Magari mettendo qualcosa da parte per la prossima bolletta salata.

Per ridurre i costi della bolletta della luce e risparmiare, ecco 5 consigli utili e un oggetto indispensabile da acquistare

Abbiamo già parlato in un precedente articolo di come ridurre il consumo dell’acqua e risparmiare. Oggi vedremo come ottimizzare il consumo dell’energia elettrica. Questi consigli arrivano direttamente dall’ENEA, l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile. Nella loro pubblicazione, Ogni chilowattora conta, stilano una lista di comportamenti da adottare per risparmiare.

Elettrodomestici di classe energetica efficiente

Uno dei modi migliori per risparmiare anche somme ingenti sulla bolletta della luce è avere elettrodomestici efficienti. Meglio se con certificazioni come Energy Star ed Ecolabel. Questi marchi sono garanzia non solo di qualità, ma anche di bassi consumi energetici. Un altro consiglio consiste nel fare attenzione a spegnere le luci quando si esce da una stanza e usarle solo se necessario. Sfruttando il più possibile la luce naturale, poi, si possono ridurre i consumi. Anche cambiare le lampadine di casa sostituendole con quelle LED è molto utile. In più, tinteggiando le pareti con colori chiari, si potrebbe avere più luminosità nelle stanze.

Usare dei regolatori di intensità o interruttori a tempo

Per le lampade da studio o da lettura, ma anche per i lampadari del salotto, regolando l’intensità della luce in base alle esigenze, si possono ridurre i consumi. Non a tutte le ore della sera servirà una luce intensa come quella per cenare. Per guardare un film può andar bene anche una luce soffusa. Stessa cosa per gli interruttori a tempo o rilevatori di movimento. Perfetti se non vogliamo stare lì a spegnere e riaccendere l’interruttore del corridoio. Se abbiamo animali in casa, meglio installare gli interruttori a tempo, altrimenti quelli a rilevamento scatteranno sempre.

Attenzione anche alle modalità salvaschermo e stand by. È vero che queste funzioni aiutano a ridurre il consumo, ma non lo annullano completamente. Per questo motivo è utile acquistare un oggetto davvero indispensabile se vogliamo risparmiare. La multipresa, comunemente chiamata ciabatta, potrebbe fare al caso nostro. Spegnendo un unico interruttore eviteremo che più elettrodomestici vadano a consumare energia. Ottima soluzione per TV, macchine del caffè, tostapane e altri piccoli elettrodomestici.

Insomma, per ridurre i costi della bolletta della luce si potrebbero adottare questi stratagemmi molto utili. Fare attenzione ai consumi è importante, soprattutto in questo periodo di rincari. Ora che arriva l’estate, dovremo stare attenti anche al tanto amato condizionatore. Per evitare un salasso possiamo sfruttare una funzione molto utile nei modelli più recenti.

