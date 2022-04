L’istruzione è una cosa fondamentale ed è una cosa a cui tutti hanno diritto. Un diritto costituzionale a tutti gli effetti. Infatti, è proprio la nostra carta dei diritti a stabilire che l’istruzione è da garantire a tutti. Lo prevede l’articolo 34 della Costituzione.

Se colleghiamo un diritto costituzionale alla grave emergenza epidemiologica, ecco che si evidenzia la necessità che le autorità intervengano. Soprattutto oggi, infatti, molte famiglie hanno serie difficoltà a permettersi un figlio studente.

Prenderanno fino a 400 euro le famiglie con studenti dai 6 anni di età presentando domanda dal 14 aprile

Si chiama borsa di studio lo strumento messo a disposizione da Regioni e Fondazioni, oltre che da Università e altri istituti scolastici. Molto spesso sono borse di studio assegnate per meriti scolastici.

Altre volte, invece, rispondono proprio al sostegno economico di cui molti studenti di molte famiglie hanno bisogno. Si parla in questo caso di studenti meno fortunati di altri, che fanno parte di famiglie meno abbienti.

In questo scenario di inserisce una nuova borsa di studio destinata proprio a queste famiglie e le cui richieste potranno essere presentate dal prossimo 14 aprile.

Anche agli studenti della primaria 150 euro di borsa di studio

La Regione Umbria si dimostra attenta a dare sostegno alle famiglie con figli studenti in questa fase di emergenza economica diffusa.

Borse di studio per tutti gli studenti, con in potenziamento degli importi per gli alunni delle scuole medie e con estensione del sostegno anche agli alunni delle elementari.

Per le elementari si tratta di una borsa di studio da 150 euro a studente. Per gli studenti delle scuole medie, invece, si passa a 250 euro, mentre per le scuole superiori borsa di studio da 400 euro.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 14 aprile 2022. Prenderanno fino a 400 euro le famiglie umbre, ma a determinate condizioni.

Infatti, i requisiti reddituali sono collegati all’ISEE che deve essere inferiore a 25.000 euro. Naturalmente, servirà pure la residenza e la frequenza dell’alunno in una scuola della Regione.

Il Bando è atteso a breve, anche se sarebbe già dovuto uscire. Il fatto che si è deciso di allargare la misura, estendendola anche ai piccoli e di potenziare gli importi, ha portato al ritardo.

Il 14 aprile, però, sembra certo che anche la piattaforma per la presentazione delle domande sarà pronta e quindi le richieste potranno iniziare a essere presentate.

Approfondimento

