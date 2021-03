Non si può più fare a meno degli elettrodomestici. Un grande aiuto in casa o un must per svagarsi e coccolarsi un po’. Ma più elettrodomestici si hanno in casa e più salata sarà la bolletta della luce. Anche se si scelgono elettrodomestici con una classe energetica efficiente, che consumano meno. Più apparecchi si hanno e più inevitabilmente si consumerà energia elettrica. Soprattutto perché ci si dimentica spesso di una cosa importante. Alcuni elettrodomestici consumano energia anche da spenti. Vediamo perché

Il famoso puntino sempre acceso

Un elettrodomestico o dispositivo in standby consuma comunque energia. Può essere dovuto al consumo degli alimentatori che trasformano la corrente da alternata a continua. O dai sensori che aspettano un segnale per poter accendersi e funzionare a pieno regime. Secondo l’ENEA entro il 2030 il 15% dei consumi elettrici in Europa sarà dovuto agli apparecchi in standby. Ad esempio un computer in standby può consumare oltre 30 kWh all’anno. Quindi per poter risparmiare e consumare meno energia bisogna sempre spegnere gli elettrodomestici se possibile.

Ecco come questo semplicissimo oggetto può farci risparmiare sulla bolletta della luce

Ma per spegnere alcuni elettrodomestici non basta cliccare il pulsante di spegnimento. Per esempio televisori, macchine del caffè, anche computer portatili collegati all’alimentatore restano in standby. Quindi come risparmiare senza dover staccare ogni volta la presa? Semplice, usare una presa multipla con interruttore, la cosiddetta ciabatta. Collegando gli elettrodomestici alla presa multipla sarà più facile spegnerli completamente tutti in un solo colpo. In più oggi è possibile rendere il tutto automatico. Grazie alle prese WIFI si può rendere la casa domotica. E spegnere gli interruttori direttamente dal telefono. Perché se c’è un dispositivo che non si spegne mai è sicuramente il modem. Anche perché spesso è necessario tenerlo acceso se ci sono collegati dispositivi di sorveglianza. Quindi perché non risparmiare spegnendo tutto quello che non è necessario?

Ecco come questo semplicissimo oggetto può farci risparmiare sulla bolletta della luce. Un piccolo strumento che costa poco può aiutare a risparmiare fino al 10% di consumo di energia annuo.

