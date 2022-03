Raggiungere il proprio peso forma e mantenere la linea è l’obbiettivo per molti, che vorrebbero avere pancia piatta e muscoli tonici.

Se però non ci siamo mai limitati a tavola e non abbiamo svolto molta attività fisica, raggiungere certi livelli potrebbe essere letteralmente impossibile. Certi obiettivi necessitano di un po’ di sacrifici, non basta pensare di voler essere in forma per esserlo.

Bisognerebbe stabilire un programma adeguato, assicurarsi di non soffrire di particolari patologie e affidarsi a un medico specialista e ad un personal trainer. Ma sono anche la nostra tenacia e convinzione a essere determinanti per trovare gli stimoli giusti.

Per ridurre grasso su pancia e fianchi e bruciarlo rapidamente potremmo seguire questi allenamenti e dei semplici rimedi della nonna

C’è da dire che molti alimenti, bevande e tisane naturali sembrerebbero essere più adeguati a favorire un dimagrimento. Alcuni aiuterebbero, più di altri, a velocizzare il metabolismo, a sgonfiare ed eliminare tossine, a drenare liquidi.

Inoltre, potremo usare dei trucchetti per insaporire le ricette senza aggiungere grassi nei piatti, per esempio utilizzando spezie, come zenzero, erba cipollina, cannella, peperoncino. Infusi a base di finocchi o pasti che integrano i carciofi potrebbero donarci effetti positivi, aiutandoci ad appiattire l’addome.

Oltre che idratarci molto con acqua naturale, potremmo fare degli snack con dei centrifugati di verdura e ortaggi saporiti, come sedano e carote, evitando leccornie caloriche.

Cerchiamo anche di mangiare in orari regolari, senza saltare i pasti e non appesantirci la sera, sfruttando le verdure di stagione e gli alimenti che contengono poco colesterolo. Sarà poi il nostro medico a indicarci alla perfezione il percorso alimentare da seguire, per avere le energie proporzionate al nostro stile di vita e necessità.

Quali attività fare

L’alimentazione è importante per ridurre il grasso, ma senza l’esercizio fisico non sarà facile ottenere dei risultati soddisfacenti.

Per ridurre grasso su pancia e fianchi, rassodare, allenare il tono muscolare e favorire il dimagrimento potremo optare per alcuni esercizi o allenamenti.

Potremmo svolgere i classici crunch, distesi con le gamme piegate e leggermente divaricati, solleviamo il busto, contraendo i muscoli addominali. Includiamo nell’allenamento l’esercizio chiamato “bicicletta” per stimolare gli addominali bassi. Completiamo il circuito con il plank e gli squat, che servono a tonificare e rassodare.

Se preferiamo praticare delle attività, le alternative valide potrebbero consistere in una camminata sostenuta o correre per qualche chilometro all’aria aperta.

Anche il nuoto e l’acquagym sarebbero degli sport utili a smaltire il grasso in eccesso, allenando tutti i muscoli. Oppure scegliamo in palestra un corso di fitness, HIIT, zumba o organizziamo delle partite di tennis.

