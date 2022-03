Non sempre abbiamo il pieno controllo di ciò che mettiamo in tavola e tendiamo a ignorare vitamine e nutrienti necessari a mantenere un’alimentazione sana e salutare.

Si sa che i ritmi della vita di ogni giorno possono essere frenetici e spesso non abbiamo neanche il tempo di fare la spesa. Eppure, basterebbe riuscire a comprendere come alcuni alimenti di stagione potrebbero fornisci l’energia e i benefici necessari per affrontare le giornate ricche di impegni.

Per riuscire a fare dei pasti equilibrati dovremmo individuare tutti quei cibi che potrebbero esserci d’aiuto, cercando di prepararli in modo appetitoso e non rinunciare al gusto.

3 ricette facili per assumere alimenti ricchi di ferro, fibre e potassio per cucinare gustosi primi piatti, secondi o contorno

Con poco tempo e senza spendere troppi euro potremo proporre, all’interno del menù settimanale, dei piatti unici o contorni, ricchi di sali minerali o fibre.

La prima proposta culinaria contiene degli alimenti ricchi di ferro, fondamentale per il benessere del nostro organismo. Potremmo, quindi, portare in tavola una crema di fagioli neri, che hanno un apporto di ferro di circa 2 mg, per 100 gr, con le vongole, perfetto come piatto principale e molto saporito.

Basterà bollire i fagioli neri con del rosmarino o usare quelli già cotti e frulliamo fino ad ottenere una crema omogenea, insaporiamo con olio, sale, peperoncino. A parte, in padella, cuociamo le vongole sgusciate, che contengono circa 28 mg di ferro per circa 100 gr, sfumandole con del vino bianco. Assembliamo i due ingredienti e serviamoli caldi in un piatto fondo.

Un’idea originale e decisamente saporita per fare il pieno di fibre è preparare un secondo, che potrebbe essere anche un piatto principale, con alcuni ingredienti particolarmente ricchi di questo nutriente.

Cuciniamo, per 20 minuti e in acqua bollente la quinoa, per assumere circa 7 mg di fibre per 100 gr. A parte, tagliamo i cavoletti di Bruxelles a rondelle e saltiamole con un poco di olio.

Appena cotti e freddati, uniamo i 2 alimenti in una ciotola e aggiungiamo delle scaglie di mandorle, limone e sale. Come altri tipi di frutta secca sono ricchissime di fibre, circa 12 grammi per 100 gr.

Un’insalata salutare

Per concludere non può mancare un contorno, che include alti valori di potassio, con 2 semplici elementi, l’avocado e le arance. Il primo ha circa 450 mg per 100 gr e il secondo 200 mg per 100 gr. Basterà tagliare a pezzi gli ingredienti e condirli con olio, sale e limone, per insaporirlo maggiormente, potremmo aggiungere qualche foglia di menta e dello scalogno.

Ecco 3 ricette facili per assumere alimenti ricchi di ferro. Un piatto principale, un secondo che contiene fibre e una gustosa insalata che comprende il potassio.

