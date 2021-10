L’attenzione per la propria salute passa spesso dai prodotti che si portano in tavola ed anche nella borsa da lavoro. Difatti, gli spuntini di metà mattina e metà pomeriggio meritano un’attenzione pari a quella che si dedica ai pasti principali. La ragione è molto semplice e risiede nella possibilità di distribuire adeguatamente nell’arco della giornata energie e risorse di cui il nostro organismo necessita. Questo dato diventa ancora più evidente quando ci si pone l’obiettivo di perdere peso e controllare alcuni valori del sangue. Per ridurre grasso corporeo e colesterolo cattivo ecco uno spuntino ideale secondo la scienza come illustriamo di seguito.

Quali sono le cause che impediscono di raggiungere l’obiettivo

I chili di troppo e il colesterolo cattivo al di sopra delle soglie limite, descrivono un problema che accomuna migliaia di persone. A volte anche la dieta più restrittiva sembra non funzionare per stare meglio e la ragione potrebbe riguardare un’altra causa che alcuni trascurano. Lo abbiamo spiegato nell’articolo “Per sciogliere le placche nelle arterie e mantenere il cuore sano ecco una strategia vincente”. Una delle conseguenze che il grasso in eccesso e il colesterolo elevato possono determinare interessa il campo delle malattia cardiovascolari. Un recente studio scientifico ha ad esempio dimostrato qual è il valore sballato del sangue che potrebbe fungere da spia e molti sottovalutano. Nel caso degli spuntini di mezza giornata, come compiere scelte adeguate Alcuni suggerimenti utili provengono direttamente da ricerche che testano l’effetto degli alimenti sull’organismo.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per ridurre grasso corporeo e colesterolo cattivo ecco uno spuntino ideale secondo la scienza

Uno studio scientifico condotto da ricercatori coreani ha mostrato l’effetto che un particolare tipo di frutta secca ha sull’organismo. Stiamo parlando delle mandorle, un frutto tanto antico quanto amato per moltissime sue caratteristiche. Questo è un periodo dell’anno in cui le mandorle sono vere e proprie protagoniste dei raccolti e si trovano in commercio molto facilmente.

Lo scopo della ricerca era verificare gli effetti che uno spuntino a base di mandorle provoca su grasso corporeo e livelli di colesterolo LDL. I ricercatori hanno somministrato ad un gruppo di oltre 200 partecipanti degli spuntini giornalieri di 56 grammi di mandorle. I risultati hanno mostrato degli effetti positivi tanto sul profilo lipidico sanguigno quanto sulla diminuzione del colesterolo cattivo. Inoltre, gli scienziati hanno verificato che l’assunzione di mandorle, come precarico prima di un pasto, tende a ridurre la massa grassa corporea. Tali esiti offrono lo spunto per ulteriori e più approfondite ricerche nel campo. Seguendo una alimentazione sana e le indicazioni del proprio medico o specialista di fiducia, è possibile ritrovare il benessere a partire proprio dalla tavola.

Approfondimento

L’alimento ottimo per aiutare la digestione e ridurre grassi e zuccheri nel sangue