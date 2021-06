I disturbi del sonno colpiscono molti soggetti di qualsiasi genere e di differenti fasce di età. Il problema riguarda varie fasi del sonno che possono andare dall’addormentamento ai risvegli frequenti o precoci. Le cause possano essere ascrivibili a condizioni organiche o a fattori ambientali come lo stress o la vita frenetica. I segnali che un sonno disturbato invia al nostro organismo non andrebbero mai trascurati. Sicuramente, in questo senso, assumono particolare importanza le diverse forme di prevenzione che ciascuno può adottare. Proprio in termini di prevenzione, può essere utile valutare l’inserimento di salutare routine giornaliera che può favorire un buon riposo.

Perché è importante la prevenzione dei disturbi del sonno

L’attività motoria e lo sport possono essere degli ottimi alleati contro i disturbi del sonno e il riposo. Come ridurre insonnia e problemi ad addormentarsi grazie a questa sana abitudine quotidiana? Il dibattito sulla correlazione tra sport e migliore qualità del sonno è ancora per molto versi aperto all’interno della comunità scientifica.

Una review di qualche anno fa ha passato in rassegna gli studi scientifici condotti tra il 2013 e il 2017 evidenziando quanto sia importante approfondire alcuni aspetti di tale associazione. Gli effetti dell’attività fisica sul sonno possono variare in ragione dell’età, dell’orario in cui si pratica sport e di altri fattori. Tuttavia, sono numerose le ipotesi che associano una migliore qualità del sonno agli effetti dell’attività sportiva.

Come ridurre insonnia e problemi ad addormentarsi grazie a questa sana abitudine quotidiana

Numerosi studi hanno spiegato la correlazione tra sport e qualità del sonno per mezzo di differenti ipotesi. I fattori che, a giudizio degli scienziati, potrebbero migliorare il sonno riguardano: i cambiamenti di temperatura corporea che induce lo sport; il rilascio di endorfine, ormoni del piacere e del benessere; inoltre, sembra che l’esercizio fisico favorisca anche la regolazione dei ritmi circadiani regolarizzando il meccanismo di sonno-veglia. Numerosi esperti raccomandano tuttavia di evitare di fare sport immediatamente prima di andare a letto. Ciò perché l’organismo potrebbe conservare uno stato di attivazione eccessivamente alto per favorire il sonno.

In questo senso, è utile individuare l’orario ideale per ciascuno per inserire la pratica sportiva nella routine quotidiana. Anche una semplice e distensiva passeggiata potrebbe migliorare il benessere. A tal proposito, abbiamo illustrato i benefici che procura la camminata in acqua ideale da praticare durante l’estate. I dettagli sono consultabili nell’articolo: “Incredibile quante calorie si bruciano camminando per mezz’ora in acqua”.

