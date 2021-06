Piazza Affari ha scampato il pericolo? Sicuramente la seduta di ieri ha permesso alla Borsa di Milano di allontanare il rischio imminente di una discesa dei prezzi. Nel frattempo un’azione ieri ha messo il turbo. Ci sono stati acquisti a pioggia su questo titolo mentre la Borsa teme ancora questo scenario. Ovvero, la possibilità che la realizzazione di una particolare figura dei prezzi possa fare scendere il listino. Spieghiamo meglio di cosa si tratta e qual è il titolo che è pronto a volare.

Nell’analisi di ieri intitolata: “Mentre Piazza Affari rischia grosso una pioggia di denaro fa scattare questo titolo”, avevamo indicato la formazione di una particolare figura. Osservando un grafico giornaliero del Ftse Mib si può notare come i prezzi tra il 21 e il 28 giugno abbiamo realizzato un cuneo. Questa figura è potenzialmente ribassista, quindi ieri dalla Borsa di Milano si attendeva o una conferma o una reazione. Per fortuna si è verificato il secondo scenario. Ma per la Borsa di Milano i rischi permangono.

Acquisti a pioggia su questo titolo mentre la Borsa teme ancora questo scenario

Ieri il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha guadagnato mezzo punto percentuale, il rialzo ha permesso ai prezzi di terminare a 25.357 punti. Sarebbe stato preferibile una chiusura sopra i 25.400 punti, meglio ancora se fosse stata sopra i 25.600 punti. Infatti è solamente sopra questo livello che i prezzi si metteranno alle spalle la figura che è tutt’ora valida. Quindi oggi è auspicabile che l’indice maggiore di Piazza Affari superi i 25.600 punti, meglio ancora se terminasse sopra i 25.700 punti.

Rimane, però ancora il rischio del ribasso. Oggi il Ftse Mib deve evitare di scendere sotto i 25.200 punti. Il calo sotto questo livello spingerà le quotazioni a 25.000 punti. Come gli Analisti di ProiezionidiBorsa hanno scritto più volte, la soglia dei 25.000 punti è uno spartiacque tra fase rialzista e ribassista. Sotto questo livello la Borsa di Milano scende.

Chi invece è in rampa di lancio è il titolo Elica. La società è tra i leader europei nella produzione di cappe da cucina. Grazie ad un accordo societario ieri il titolo ha preso l’ascensore ed è salito in alto di quasi il 10%. L’azione ha chiuso a 3,58 euro, avvicinandosi ai massimi degli ultimi 14 anni. I prezzi in area 3,9/4,0 euro hanno un importante livello di resistenza. Superato questo ostacolo potranno liberamente salire e raggiungere i massimi assoluti in area 6 euro. Il superamento dei 3,6 euro spingerà l’azione verso i 4 euro. Al ribasso una discesa sotto i 3,2 euro, spingerà i prezzi nuovamente a 3 euro.

Approfondimento

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa