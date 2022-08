Leggiamo sempre meno e molti non conoscono tutti i lati positivi di questa attività. Dedicarsi alla lettura, infatti, non è solo utile per migliorare il nostro vocabolario. Lo stimolo dato da questo passatempo potrebbe aiutarci a stimolare la mente e prevenire malattie come la demenza senile. Inoltre, non tutti sanno che leggere potrebbe aiutare a ridurre lo stress, poiché ci stacchiamo dai problemi quotidiani.

In vacanza, quindi, possiamo approfittare del tempo che abbiamo a disposizione per leggere un buon libro. Se non sappiamo cosa scegliere, ci sono alcuni classici che non possono mancare nella nostra lista. Ecco 3 libri da leggere almeno una volta nella vita, adatti anche ai giovani.

Un libro imperdibile di Kafka da leggere in poco tempo

Il primo della nostra lista è Il processo, dell’autore boemo Franz Kafka. Il libro è incentrato su Joseph K., un semplice impiegato che viene arrestato. Non gli viene spiegato il motivo, ma viene preso e portato a processo.

Anche se l’uomo cerca una spiegazione razionale, l’intera situazione è molto confusa. Quest’opera affronta diversi temi fondamentali, di cui il più importante è la solitudine dell’uomo. Davvero un’opera che non può mancare, anche perché, essendo molto breve, si può leggere velocemente.

3 libri da leggere almeno una volta nella vita anche per ragazzi

Il prossimo libro da leggere è sicuramente Il conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Il protagonista di quest’opera è Edmond Dantès. Ambientato nella Francia del 1815, l’uomo viene arrestato il giorno del suo matrimonio ingiustamente.

Mentre è in prigione, Edmond conosce Faria, che lo aiuterà ad evadere solo dopo 14 anni. Dal momento della sua libertà, l’uomo ha solo uno scopo, ovvero la vendetta contro chi gli ha rovinato la vita. Il conte di Montecristo ha avuto tantissime trasposizioni cinematografiche, sin dal 1922. Non è un libro sottile, infatti conta più di 1.000 pagine. Nonostante ciò, è davvero un capolavoro imperdibile, che ha fatto la storia della letteratura. Non mancano l’amore, la vendetta, la passione e l’azione. Un romanzo che saprà coinvolgere dall’inizio alla fine.

La letteratura russa immancabile

Infine, l’ultimo della nostra lista è Delitto e Castigo di Fedor Michajlovic Dostoevskij. Un romanzo che ci pone davanti a un quesito morale importante. Infatti, l’opera ci porta nella mente del giovane Raskol’nikov. Il ragazzo è intenzionato ad uccidere un’usuraia, perché pensa di essere superiore moralmente agli altri.

Compiuto l’atto, però, il giovane inizia a vagabondare nella Pietroburgo in decadenza, completamente disperato. Un romanzo psicologico che deve essere letto almeno una volta nella vita e che ci mostra nei suoi personaggi uno spaccato di vita dell’Ottocento.

