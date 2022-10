Per riutilizzare le vecchie cornici vuote ecco alcune idee per arredare la casa

Le foto sono il più bel ricordo che possiamo avere delle nostre esperienze. Non manca il piacere di sfogliare i vecchi album quando ci si trova con la famiglia. Adesso, con l’arrivo dei social, è più facile condividere e conservare le fotografie di viaggi ed eventi. Non solo, ma anche le vecchie foto possono essere trasformate in versione digitale.

Per questo motivo potremmo trovarci con vecchie cornici in legno che non utilizziamo più. Se abbiamo fatto diversi traslochi, inoltre, alcune di queste potrebbero anche essersi rotte. Non buttiamole via, ma utilizziamole per questi bellissimi e semplici progetti. Daremo nuova vita a questi oggetti, che sembrano ormai inutilizzabili.

Perfette come porta attrezzi

La prima idea per riutilizzare le vecchie cornici vuote è quella di creare un facile porta attrezzi. Se la nostra cornice è tutta intera, possiamo ridipingerla e inserire una rete di ferro al suo interno. Attacchiamola con della colla forte oppure con dello scotch apposito. Infine, inseriamo dei gancetti che ci permetteranno di attaccare i nostri utensili e attrezzi.

Allo stesso modo possiamo anche utilizzare le cornici come organizer per orecchini. Mettiamo un retino e pinziamolo alla struttura in legno. Poi mettiamo dietro al retino un pezzo di stoffa e pinziamolo sempre alla cornice. Ecco che il nostro porta orecchini è pronto per essere utilizzato.

Per riutilizzare le vecchie cornici vuote creiamo organizer per i nostri oggetti

Non tutti sanno, inoltre, che questi oggetti storici possono anche essere utilizzati come porta oggetti. Ci basterà inserire all’interno della cornice delle strutture in legno per fare delle piccole mensole. Poi possiamo attaccarla al muro e mettere quello che desideriamo. Quest’idea è l’ideale soprattutto per la zona bagno, in modo da renderla più elegante.

Le cornici possono anche diventare un vero e proprio vassoio. All’interno dell’oggetto incolliamo un pezzo di legno, che sarà la base del nostro vassoio. Successivamente, posizioniamo un tovagliolo colorato o un pezzo di stoffa, che servirà come decorazione. Infine, mettiamo sopra una lastra di vetro e incolliamola alla base in legno. Infine, mettiamo due maniglie nella parte superiore e inferiore della cornice e attacchiamole.

Arrediamo la casa con queste decorazioni fai da te

Infine, possiamo utilizzare le cornici come decorazioni natalizie o da parete. Quelle vuote possono essere ridipinte e possono anche essere abbellite con piante e fiori incollati alla parte in legno. Per creare delle decorazioni natalizie possiamo appendere dei fili con dei piccoli oggettini a tema. Le palline di Natale o gli addobbi sono perfetti. Sui bordi possono essere aggiunti nastri, spaghi o anche piccoli oggetti. Basta un po’ di creatività per far rinascere le cornici e riutilizzarle in casa.

