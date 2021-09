Il bagno è ormai considerato un ambiente importante alla pari delle altre camere, tant’è vero che si riserva sempre più attenzione al design e all’estetica. Da camera di servizio è ormai diventato un ambiente dove ricreare un vero e proprio spazio dove rilassarsi e dedicarsi alla bellezza del corpo. Pertanto per abbellire il nostro bagno, oltre ai complementi di arredo, si possono utilizzare le piante. Ma attenzione, non finte, bensì delle vere e proprie piante. Molti erroneamente ritengono che il bagno non sia l’ambiente più adatto a causa dell’umidità che vi si crea. Pochi sanno, infatti, che per rendere il bagno un’oasi rilassante e purificare l’aria bastano queste 2 piante eleganti.

In particolare la felce e la sansevieria. Queste piante oltre ad essere molto belle, sono perfette per il bagno in quanto crescono bene proprio in ambienti umidi. In particolare le felci sono molto preziose per l’ambiente, perchè assorbono sostanze nocive e composti organici volatili. La sansevieria, oltre ad essere ideale per la stanza da bagno, lo è anche per chi non ha il pollice verde, perché richiede pochissime attenzioni.

Per rendere il bagno un'oasi rilassante e purificare l'aria bastano queste 2 piante eleganti

Pertanto non soltanto i balconi ma anche il bagno potrà avere un tocco di colore e profumi grazie alle nostre care piante. La felce è una pianta sempreverde, dalle origini antichissime, caratterizzata da un folto fogliame verde brillante che le conferisce eleganza. Predilige un clima umido e non deve essere esposta alla luce diretta del sole, il terriccio deve mantenersi umido ed essere leggermente acido. Nella stanza da bagno questa pianta trova il suo clima ideale. Infatti questo è un luogo della casa solitamente non troppo illuminato e dove si crea un tasso di umidità più alto rispetto alle altre camere.

Anche la sansevieria oltre ad essere una pianta molto elegante, ha un grande pregio ovvero quello di purificare l’aria. È una pianta perenne, con foglie robuste e carnose con forma, solitamente, lanceolata e allungata. Come la felce, anche questa pianta ama l’umidità e assorbe quella in eccesso. Non ha bisogno di molta cura, anzi per quanto riguarda le innaffiature, si comporta come una pianta grassa.

Entrambe queste piante, per il loro verde brillante e la loro forma elegante, sono ideali per abbellire la casa e soprattutto la stanza da bagno. Possono posizionarsi su mensole o sgabelli, in vasi di colore bianco in modo da far risaltare ancor di più il loro verde acceso.

