A tutti accade di passare una notte in bianco o quasi. Le ragioni possono essere svariate. Può accadere che una notte si dorma poco perché si rientra tardi e la mattina la sveglia suona presto. Oppure perché ansia, preoccupazioni e stress portano a dormire poco anche coricandosi presto. Il problema è come affrontare una giornata quando ci si alza già stanchi con pochissime ore di sonno. Nonostante il problema del sonno sia diffuso, in pochi conoscono questi 7 trucchi per recuperare energie dopo una notte in bianco.

Con poche ore di sonno ci si alza già stanchi, non tanto fisicamente, quanto mentalmente. Chi ha dormito poco durante la notte, il giorno può avere mal di testa, problemi di concentrazione, scarsa capacità creativa. Insomma, dormire poco la notte non è solo un problema di vigore fisico ma soprattutto di stanchezza mentale. Ma si possono utilizzare degli accorgimenti che attutiscono questi problemi ed aiutano ad affrontare con brillantezza e prontezza le difficoltà del giorno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Pochi conoscono questi 7 trucchi per recuperare energie dopo una notte in bianco

Dopo una notte con poche ore di sonno, la prima cosa da fare è alzarsi subito al suono della sveglia senza ciondolare troppo. Partire di slancio è un segreto che darà sprint a tutta la giornata. Per partire ancora meglio si possono fare 3 minuti di esercizio appena messi i piedi giù dal letto. Per esempio fare 10 piegamenti sulle braccia (le comuni flessioni) e dieci piegamenti sulle gambe, può ridare vigore ed energia.

Ovviamente non si può prescindere da una bella doccia. I più coraggiosi possono anche aprire l’acqua fredda negli ultimi 10 secondi, per avere una vera sferzata d’energia. Prima di uscire prendiamo un bel caffè. Alcuni studi hanno dimostrato che la caffeina ha effetti positivi se assunta prima di una prestazione sportiva. A maggior ragione un bel caffè darà energia mentale e fisica.

Prima di recarci in ufficio facciamo una colazione nutriente. Meglio farla all’aperto, perché l’aria del mattino ci caricherà e la luce del sole metterà di buon umore. Andando in ufficio canticchiamo qualcosa. Non solo ci farà sentire di umore migliore, ma ci permetterà di essere belli svegli.

A metà mattinata facciamo una pausa ed approfittiamo per fare un po’ di movimento. Scendiamo al bar e facciamo un piccolo spuntino energetico, il movimento e l’aria aperta ci aiuteranno a mantenerci attivi. A pranzo evitiamo dosi luculliane e se possibile meglio evitare anche carboidrati, la loro digestione può favorire la sonnolenza dopo il pasto. Meglio concentrarsi su cibi leggeri e ricchi di proteine, come carne, pesce, verdure.

Una inimmaginabile fonte d’energia per il cervello

Chi dopo pranzo ha ancora una mezz’oretta può trovare un angolo dove potere chiudere gli occhi 20 minuti per fare riposare la mente. Potremmo anche distenderci su una panchina nel parco al sole, se le condizioni climatiche lo permettono. Mettiamo il conto alla rovescia sul cellulare e stacchiamo il cervello per 20 minuti. Un ultimo suggerimento, durante la giornata è importante bere molta acqua. Alcuni studi dimostrano che la disidratazione può rallentare l’attività cerebrale. L’inimmaginabile segreto che quasi tutti ignorano per potenziare cervello, memoria e intelligenza è quello di bere dell’acqua. Perciò durante tutta la giornata, non aspettiamo di avere sete, beviamo comunque.

Approfondimento

Per chi non riposa bene la notte, nessuno immaginerebbe che questo straordinario esercizio da 15 minuti ha dato benessere e serenità a migliaia di persone.