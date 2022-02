Per regolarizzare l’intestino in modo naturale, potremmo preparare una ricca e dolce insalata con mela, arance e questa croccante verdura invernale

Stress quotidiano, cattive abitudini e una vita troppo sedentaria potrebbero contribuire alla stitichezza e all’intestino pigro. In questi casi, oltre a regolarizzare la nostra attività fisica giornaliera, potremmo provare a migliorare anche la nostra alimentazione. Infatti, alcuni alimenti, come yogurt, cereali, legumi, frutta e verdura, ricchi di fermenti lattici e fibre, potrebbero stimolare la funzionalità del nostro intestino. Oltre ai legumi e alla frutta, la stagione invernale ci offre una grossa varietà di verdure che potrebbero rappresentare un vero e proprio toccasana. Pertanto, durante questa stagione, potremmo includere nelle nostre ricette verdure crude o cotte, che potrebbero aiutarci a prevenire tali disturbi. Infatti, per regolarizzare l’intestino in modo naturale, evitando pesantezza e gonfiore di stomaco, potremmo portare in tavola gustose portate. Tra queste, l’insalata: un piatto che spesso ci ricorda le belle stagioni. Tuttavia, anche in inverno, l’insalata può fornirci un carico di nutrienti.

Sapori d’inverno

Dunque, durante l’inverno, mixando la varietà d’ingredienti che la stagione ci offre, possiamo realizzare una gustosa portata da servire come piatto unico o come contorno. Una croccante verdura stagionale, adatta alla preparazione di golose insalate, sono le puntarelle. Una verdura conosciuta anche come cicoria asparago, caratterizzata da un cespo a costa dalla consistenza croccante e amarognola a seconda della tipologia. Questa saporita verdura conterrebbe poche calorie. Inoltre, in quanto ricca di fibre ed acqua, potrebbe aiutarci a regolarizzare l’attività del nostro intestino.

Pertanto, andiamo a preparare una colorata e croccante insalata invernale con le puntarelle. Vediamo gli ingredienti e la preparazione:

300 g di puntarelle;

1 mela;

2 arance;

2 cucchiai di olive nere denocciolate;

50 g di pinoli;

½ limone spremuto;

160 g di tonno sgocciolato;

2 fette di pane raffermo;

olio extravergine d’oliva q.b;

sale, pepe q.b.

Per regolarizzare l’intestino in modo naturale, potremmo preparare questa ricca e dolce insalata con mela, arance e una croccante verdura invernale

Iniziamo dalla preparazione delle puntarelle. Eliminiamo eventuali foglie esterne e tagliamo le parti più tenere a striscioline sottili. Mettiamo le puntarelle ricavate in una ciotola con acqua ghiacciata e ½ limone spremuto. Lasciamo che la verdura riposi per circa un’ora, così da ottenere la tipica forma arricciata. Nel frattempo, lasciamo tostare leggermente il pane e i pinoli in padella, sminuzziamo le olive, peliamo le arance a vivo e tagliamole a fettine. Laviamo e puliamo la mela, rimuovendo il torsolo e tagliandola a dadini. Mescoliamo tutti gli ingredienti in una ciotola, aggiungendo il tonno, due cucchiai d’olio, un pizzico di sale e pepe. Scoliamo le puntarelle e poggiamole in un’insalatiera. Infine, amalgamiamo alla verdura gli altri ingredienti e mescoliamo con una spatola. A seconda dei nostri gusti, possiamo accompagnare in tavola questa golosa insalata con della senape o con dolci e delicate composte della nonna.

Lettura consigliata

Efficace per andare in bagno questa tisana con malva e altri 2 ingredienti contrasterebbe la stitichezza e ripulirebbe l’intestino