La sciatica è la percezione di un dolore ben distinto. Dalla base del bacino può arrivare anche giù fino al piede. Sembra quasi che un nervo tiri forte e bruci da morire. Nella maggior parte dei casi, si percepisce in situazioni in cui siamo distesi con la gamba piegata oppure quando siamo seduti con le gambe accavallate. Infatti, si tratta di un’infiammazione al nervo sciatico. Questo è il più voluminoso che esiste nel nostro corpo e anche quello più esposto a condizionamenti da parte delle strutture scheletriche. Alcuni sintomi meno acuti, oltre al dolore, comportano formicolio, intorpidimento e debolezza muscolare.

Le cause del dolore

Questo disturbo ha molte cause. La prima fra tutte è la compressione del nervo dovuta ad un’ernia del disco. Poi può essere dovuta alla sindrome del piriforme, un muscolo che si trova nella parte posteriore del bacino. La spondilolistesi potrebbe essere un’altra causa: in questo caso, si tratta di un lento e progressivo spostamento in avanti di una vertebra rispetto a quella sottostante. Infine, potrebbe derivare da traumi e incidenti, oppure dal diabete. La diagnosi, però, può avvenire solo dopo un accurato accertamento medico presso uno specialista. Per questo, è bene prima di ogni cosa consultare un medico.

Perfetto per chi soffre di lievi dolori alla sciatica, questo unico esercizio quotidiano potrebbe prevenirli ma anche farli scomparire

Per prevenire fastidiosi dolori alla sciatica, ci sono molte cose che potremmo fare. Prima di tutto, come per ogni cosa che riguardi il nostro corpo, uno stile di vita sano è sempre consigliato. Evitare i grassi cattivi o fare attività fisica regolare potrebbero essere un buon inizio. Molti dottori consigliano anche attività fisica leggera, funzionale a mettere in moto tutto il nostro organismo, aiutando a mantenere la tonicità. Ancora, una buona postura nei luoghi di lavoro, soprattutto se particolarmente sedentari, aiuterebbe a prevenire questa tipologia di dolori. Nel caso in cui volessimo semplicemente alleggerire il peso sulle nostre gambe a fine giornata, si consiglia la lettura di questo articolo. L’esercizio di cui parleremo oggi è un esercizio di distensione del muscolo. Potrebbe essere efficace nelle situazioni più lievi, ma mai senza un responso del medico. Sicuramente potrebbe aiutare ad alleviare il dolore e favorirne la scomparsa spontaneamente.

Tutto quello che dobbiamo fare è rilassare la parte dolorante, senza sforzarla con pesi o movimenti eccessivi, ma semplicemente favorirne il rilassamento. Quindi, sediamoci per terra, con il piede flesso e aperto e allunghiamo la gamba. I glutei dovranno stare premuti a terra. Bisogna mantenere la posizione per 10 secondi, poi piegare il ginocchio verso il petto e distendere a terra la gamba. Le ripetizioni più indicate sono 5-10 volte. Perfetto per chi soffre di lievi dolori alla sciatica, questo unico esercizio, associato ad una regolare attività fisica e cibo sano, potrebbe essere davvero la svolta che cercavamo.