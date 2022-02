Che l’amore non abbia età lo si dice dalla notte dei tempi. Non si possono mettere dei limiti ai sentimenti, perché le emozioni si possono controllare ma non reprimere completamente. Per questa ragione, dunque, non c’è motivo di soffocare stati d’animo trepidanti nei confronti di qualcuno, se si sente la necessità di trovare una compagnia e scongiurare l’isolamento. Questo vale a qualsiasi età e in qualsiasi luogo. Anzi, superata la soglia dei 50, in molti casi innamorarsi potrebbe risultare anche molto più stimolante che a 20 o 30 anni.

Innamorarsi in tarda età

Spesso si è soli a causa di un divorzio o di una vedovanza e, dopo aver elaborato la mancanza, ci si ritrova con il desiderio di volersi rimettere in gioco. Farlo, però, non è semplice come in gioventù, quando inconsciamente le opportunità quasi si sprecavano. Inoltre, ad una certa età, i cambiamenti fisiologici, le esperienze vissute e la maturità acquisita nel tempo permettono di percepire l’amore in maniera differente, più consapevole.

Trovare l’amore a 50 o 60 anni non solo è possibile ma potrebbe essere anche facile grazie a questi validi suggerimenti

Se si è single, trovare l’amore a 50 o 60 anni è possibile. Ma come farlo se si è intimiditi ed arrugginiti dopo tanto tempo trascorso in solitudine? Di seguito varie proposte da valutare e scegliere.

Per prima cosa, è molto importante aprire la mente e liberarsi da ansia e stress. Non serve avere timore di rendere la propria vita più ricca e soddisfacente. È quindi il caso di lasciarsi andare, di essere decisi, sinceri e soprattutto sé stessi.

L’anima gemella è possibile incontrarla ovunque e quando meno te lo aspetti: ad una cena con amici, al supermercato o durante una passeggiata al parco. Più si creano occasioni di socialità, più possibilità ci sono di incontrare qualcuno di interessante. Allora perché non iscriversi ad un corso di ballo, in palestra o partecipare alle diverse attività organizzate da associazioni culturali? Anche partecipare a viaggi di gruppo, frequentare un club del libro o dedicarsi al volontariato potrebbe favorire incontri inaspettati.

Un altro modo per stringere nuove amicizie è approfittare del web. Esistono, infatti, diversi siti d’incontro online che, soprattutto negli ultimi anni, hanno preso molta piega. Ce ne sono alcuni dedicati agli over 50, in cui è possibile iscriversi per conoscere persone che abbiano interessi e visioni simili alle proprie. L’importante è utilizzare i portali più famosi e, quindi, sicuri per evitare di imbattersi in situazioni spiacevoli.

Altri suggerimenti

Anche sui social network, come Facebook, ci si potrebbe iscrivere a gruppi che riflettono, ad esempio, i propri hobbys e le proprie passioni. In alternativa c’è anche una nuova funzione, Facebook Dating, grazie alla quale è possibile fare velocemente nuove conoscenze in maniera sicura ed organizzare, eventualmente, un’uscita per conoscersi meglio.

Un ultimo modo un po’ bizzarro è quello dello speed date. Si tratta di incontri organizzati da agenzie, dove i partecipanti si siedono uno di fronte all’altro ed hanno pochi minuti per chiacchierare e conoscersi. Terminata la sessione, si passa alla persona successiva.

Le possibilità non mancano di certo, non resta che buttarsi in questa nuova avventura.