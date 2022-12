2 azioni sottovalutate del Ftse Mib con dividendo di oltre il 7% in rampa di lancio

Momento nodale per i mercati azionari che devono decidere se continuare o meno il rally natalizio iniziato a metà ottobre. Ieri è scaduto un primo setup mensile, ma l’andamento della seduta non ha chiarito di molto le idee, anzi le ha confuse. Cosa attendere da ora in poi, e quali potrebbero essere le opportunità da cogliere?

Siamo in pieno clima natalizio e i mercati guardano con grande attenzione alla decisione odierna della FED. Cosa farà la Banca centrale, alzerà i tassi? E i mercati come potrebbero reagire?

In Italia invece sembra tenere banco la politica fiscale del Governo Meloni, e negli ultimi giorni si continua a mostrare un forte interesse verso l’indagine della trasmissione di Report che riguarda Andrea Pezzi e Cristina Capotondi.

Frattanto, se si osserva da vicino il nostro mercato azionario i grafici sembrano mettere in risalto 2 azioni sottovalutate del Ftse Mib.

A chi ci riferiamo?

A ENEL e Stellantis.

Gli analisti raccomandano questi titoli

Il Ftse Mib nelle scorse settimane ha disegnato un doppio minimo, e questo è stato convalidato dal superamento di area 23.055. L’obiettivo da raggiungere in pochi mesi ora dovrebbe essere verso 27.000 punti.

Questo dovrebbe portare a un’ulteriore salita le azioni che fanno parte del paniere.

2 azioni sottovalutate del Ftse Mib con dividendo superiore al rendimento dei titoli di Stato poliennali

ENEL, ultimo prezzo a 5,246. Gli analisti, come risulta da alcune riviste specializzate, calcolano il fair value in area 7,51. Il titolo da inizio anno ha segnato il minimo a 3,9560 e il massimo a 7,047. Se la settimana in corso chiuderà su livelli superiori a 5,215 verrebbe convalidato un pattern di ripartenza. Figura grafica che troverebbe conferma nelle medie a 200 e 400 che sul settimanale sono incrociate al rialzo.

Stellantis, ultimo prezzo a 13,82. Gli analisti, come risulta da alcune riviste specializzate, calcolano il fair value in area 20,85 con una sottovalutazione potenziale del 51,1%. Il titolo da inizio anno ha segnato il minimo a 11,158 e il massimo a 17,919. Le medie mobili a 21 e 50 sono incrociate al rialzo, e questo potrebbe portare a rialzi fin da subito.