Ecco i posti in cui nascondere i soldi e gioielli in casa che i ladri difficilmente scopriranno

Ecco i posti in cui nascondere i soldi e gioielli in casa-proiezionidiborsa.it

Soldi e gioielli non sono al sicuro tra le quattro mura, a meno che non si nascondano in questi posti. Infatti, ci sono dei luoghi in casa, dove difficilmente chi ruba andrà a guardare. Andiamo a scoprire quali sono questi nascondigli dove è possibile celare i nostri beni preziosi e a cui pochi davvero pensano

Furti in casa e truffe sono in costante aumento. Chi vuole raggirare il prossimo le pensa tutte. Ultimamente, va di moda la truffa dell’energia. Alcuni furbi delinquenti, approfittando della paura dell’impennata della bolletta, stanno mettendo a segno molte truffe realizzate via e mail ma anche con SMS.

Quanto contante si può tenere in casa

Tenere dei soldi in casa oppure dei gioielli, spesso è una necessità. Tenere i contanti in casa non è un reato. Una riserva di liquidità a portata di mano per le emergenze può risultare utile. Attenzione, non parliamo di decine di migliaia di euro ma di qualche centinaio. Stesso discorso vale per i gioielli. Alcuni li tengono in cassetta di sicurezza, tuttavia questa soluzione è scomoda perché ogni volta che si desidera indossarli occorre recarsi in banca.

La soluzione ideale sarebbe avere una cassaforte in casa, anche si ladri in genere è la prima cosa che vanno a cercare. Ovvio che se esiste una cassaforte in un appartamento, esistono anche dei beni importanti da nascondere. Quindi, una volta scoperta la cassetta lo sforzo dei ladri potrebbe concentrarsi proprio su quest’obiettivo.

Ma chi non ha la cassaforte e ha dei contanti od oggetti di valore in casa dove potrebbe nasconderli?

Ecco i posti in cui nascondere i soldi a cui non si penserebbe mai

La prima regola per nascondere soldi e gioielli è di evitare i posti scontati, come materasso e cassetti. Invece ci sono dei luoghi dove un ladro difficilmente guarderà e che sono facili da sfruttare. La cucina è un posto ideale per nascondere qualcosa di valore. Per esempio in barattoli vuoti. Si inserisce il denaro o l’oggetto prezioso nel barattolo opportunamente protetto e si ricopre con prodotti usati in cucina. Poi si ripone il barattolo nello scaffale.

Gli oggetti che non si danneggiano con le basse temperature, possono essere nascosti nel frigorifero, magari nel congelatore.

Le intercapedini sotto i mobili di cucina, possono essere un altro nascondiglio veramente difficile da scovare. Così come è difficile trovare soldi e oggetti in degli elettrodomestici, come un condizionatore oppure una macchinetta del caffè della moka.

Altre soluzioni interessanti possono essere le scatole delle medicine, un libro in cui si può ricavare uno nascondiglio tagliando parte delle pagine interne. Una volta riposto nella libreria pochi potrebbero immaginare che sia una piccola cassaforte.

Infine, chi ha un garage o una cantina potrebbe pensare di nascondere i beni preziosi in questi posti. Chi ha un giardino potrebbe inserirli in un contenitore e interrarli.

Ecco i posti in cui nascondere gli oggetti di valore, anche se non è mai prudente tenere beni preziosi e soldi in casa. Il contante meglio tenerlo in banca, specialmente se sono grosse cifre. Meglio ancora sarebbe investirlo, magari puntando su un titolo di Stato che oggi rende circa il 10%.