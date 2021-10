Molto spesso le persone temono di incontrare virus e batteri nei luoghi pubblici e di ammalarsi. Per questo, tendenzialmente, quando si prendono i mezzi pubblici, si fa shopping o si va in ufficio, si fa attenzione a lavarsi spesso le mani.

Però, non tutti considerano che virus e batteri possono trovarsi anche in casa. Ad esempio, il Clostridium difficile è un batterio che si trova spesso nelle feci e che potrebbe causare non pochi problemi. Continuando a leggere, vedremo che cos’è il Clostridium difficile e come prevenire eventuali infezioni.

C’è un pericolo nascosto nelle nostre case ma spesso nessuno ci pensa o forse non ne è a conoscenza

Il Clostridium difficile è un batterio Gram positivo anaerobio, che vive nella flora batterica intestinale. Per cui, questo batterio si può trovare nelle feci e da qui, se non ci si lava le mani dopo aver usato il bagno, può passare ad altre superfici. Infatti, se non ci si lava le mani, ci si potrebbe infettare toccandosi il viso, gli occhi o la bocca. In più, questo batterio è molto resistente e sopravvive a lungo sulle superfici, come il cellulare, costituendo un rischio ogni volta che si tocca l’oggetto.

L’infezione da Clostridium difficile può presentarsi con sintomi come:

diarrea acquosa;

febbre;

nausea e dolori addominali;

colite;

perdita di peso.

Le persone più a rischio di contrarre un’infezione da Clostridium difficile sono quelle che hanno assunto antibiotici per un periodo prolungato. Oppure, molto spesso, l’infezione si potrebbe contrarre in ospedale. Per cui, vista la facilità di contrarre quest’infezione poco piacevole, sarebbe meglio star ben attenti a prevenire l’infezione.

Come prevenire e curare l’infezione da Clostridium difficile

Come abbiamo visto, c’è un pericolo nascosto nelle nostre case ma spesso nessuno ci pensa o forse non ne è a conoscenza. Il modo migliore per prevenire eventuali infezioni sarebbe quello di lavarsi sempre le mani dopo aver usato il bagno e prima di mangiare o maneggiare del cibo. Inoltre, sarebbe meglio ricordarsi di pulire spesso le superfici del bagno.

Nel caso si sospetti un’infezione da Clostridium difficile, si consiglia di rivolgersi al proprio medico curante. Sarà lui a confermare o smentire i dubbi, e a suggerire la giusta terapia antibiotica per curare eventualmente l’infezione.

Ecco, dunque, qual è il batterio che in molti hanno in casa senza saperlo e come prevenire eventuali infezioni.

