Si tratta di un luogo di passaggio nel quale si effettuano soste brevi, eppure l’ingresso di una casa ha un’importanza non trascurabile. Non è un caso che già dal momento in cui si apre la porta di ingresso di un ambiente si riescono a provare diverse sensazioni. Generalmente, lo spazio d’entrata di una abitazione è piuttosto ridotto e si devono fare i conti con i pochissimi metri quadri. Allora per arredare l’ingresso piccolo di casa e renderlo spazioso ecco 2 consigli utili che vediamo di seguito.

Su quali elementi puntare per aggiungere valore

Quando si abita in una casa non troppo ampia, è bene sfruttare sempre ogni centimetro al meglio di modo da non creare disordine e confusione. Questo obiettivo si può facilmente raggiungere senza fare particolari rinunce o sostenere spese piuttosto onerose. Certamente, chi ha in animo di effettuare un restyling completo, può sfruttare quest’anno il vantaggioso Bonus mobili dal valore di 8.000 euro.

Due qualità essenziali che l’ingresso ideale di una casa dovrebbe possedere per molte persone sono l’accoglienza e la praticità. Relativamente al primo aspetto abbiamo suggerito alcune idee nell’articolo: “Il segreto per rendere accogliente già dal suo ingresso”. In generale, possiamo dire che un senso di accoglienza lo si può offrire attraverso diversi elementi. I colori caldi così come i giochi di luce, i profumi ed anche la scelta di materiali e tessuti possono fare la differenza. La bella sfida consiste nel conservare il senso di accoglienza senza rinunciare alla praticità.

Per arredare l’ingresso di casa piccolo e renderlo spazioso ecco 2 consigli utili

Come detto, l’ingresso è un luogo di passaggio e solitamente di deposito. Cappotti, borse, scarpe e accessori spesso trovano posto proprio nell’ingresso di casa. In questo senso, dunque, è bene eliminare tutto quello che è superfluo e poco essenziale e sfruttare la verticalità dello spazio. Per riporre tutti questi accessori è utile una spalliera oppure un armadio a scomparsa laddove possibile. Se lo spazio è davvero stretto, è possibile fissare alla parete dei ganci e un tavolino stretto e lungo sul quale posare accessori e scarpe.

Uno specchio posto sulla parete laterale, piuttosto che di fronte alla porta di ingresso, potrebbe dare la sensazione di uno spazio più ampio. Particolare cura merita anche l’illuminazione. Se troppo bassa, potrebbe dare una sensazione opprimente. Al contrario, se eccessivamente alta, potrebbe addirittura infastidire. Ecco perché è utile studiare il giusto compromesso in base allo spazio che si ha a disposizione. Sfruttando gli elementi fondamentali che rendono accogliente l’ambiente si potrà in questo modo non rinunciare alla praticità dell’ingresso.

