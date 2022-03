Con una performance da inizio anno del -9,46%, il titolo VIMI Fasteners si è comportato come la media del mercato italiano. Il 52% dei titoli di Piazza Affari, infatti, ha fatto peggio della performance di VIMI Fasteners.

Tuttavia le cose potrebbero presto cambiare e dare quello sprint al titolo che negli ultimi mesi. Infatti, siamo solo all’inizio, ma questa settimana potrebbe proiettare in alto le azioni VIMI Fasteners. Queste sono le indicazioni che arrivano dall’analisi grafica.

Al momento la proiezione in corso è ribassista (linea continua) e ha raggiunto il suo I obiettivo di prezzo in area 1,24 euro. Su questo livello si potrebbe decidere la sorte di medio termine del titolo.

Una chiusura settimanale inferiore a 1,24 euro, infatti, potrebbe aprire le porte a un’accelerazione ribassista verso l’obiettivo successivo più probabile in area 0,69 euro. La massima estensione del ribasso, invece, si potrebbe collocare in area 0,14 euro (III obiettivo di prezzo). Un livello che ha pochissime probabilità di essere raggiunto, ma che riportiamo per completezza.

La svolta rialzista, invece, potrebbe arrivare da una chiusura settimanale superiore a 1,32 euro. In questo caso le quotazioni potrebbero muoversi verso l’obiettivo più probabile in area 1,61 euro (I obiettivo di prezzo). A seguire, poi, il successivo obiettivi si collocherebbe in area 2,08 euro.

La valutazione del titolo VIMI Fasteners

La società è uno di quelle più sottostimate a Piazza Affari. Il ratio “enterprise value to sales”, infatti, è di 0.75 per l’anno 2021.

Se poi si passa al rapporto prezzo/utili futuri o al Price to Book ratio scopriamo che, anche secondo questi indicatori, le azioni Vimi Fasteners sono molto sottovalutate. Anche il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una forte sottovalutazione, superiore al 50%.

Infine, anche gli analisti che coprono il titolo hanno un consenso comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione superiore al 50%.

La situazione finanziaria dell’azienda è caratterizzata da un certo indebitamento e non ha margini di investimento significativi. Inoltre l’indice di liquidità di breve è inferiore a 1, mentre quello di lungo è superiore a 1.

Siamo solo all'inizio, ma questa settimana potrebbe proiettare in alto le azioni VIMI Fasteners: le indicazioni dell'analisi grafica

Il titolo VIMI Fasteners (MIL:VIM) ha chiuso la seduta del 21 marzo invariato rispetto alla seduta precedente chiudendo a quota 1,34 euro.

Time frame settimanale

