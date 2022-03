La moda è davvero particolare e ci sorprende spesso, con proposte che mai e poi mai ci saremmo aspettati. Sulle passerelle, infatti, è possibile vedere capi nuovi, completamente fuori dagli schemi, che conquistano tantissime persone e che fanno breccia nel cuore di tutti. Allo stesso tempo, spesso possiamo notare anche vecchie glorie del passato che tornano di tendenza in modo totalmente inaspettato. Infatti, come molti già sanno, la moda degli anni passati torna a bussare alla porta prima o poi. E ci sono alcune tendenze riprese dalla moda vintage che sicuramente ci farà piacere conoscere.

Capi degli anni Novanta che sono tornati in passerella facendo faville, ecco delle proposte che potremmo avere ancora nel nostro armadio

Non è raro vedere come vecchie tendenze del passato tornino di moda, spesso con qualche particolare in più. Le passerelle, infatti, ripropongono stili degli anni precedenti rivisitati e riproposti in chiave moderna. E alcune proposte sicuramente ci renderanno più che felici. Di molte, tra l’altro, avevamo già parlato in passato. In questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo visto come un capo particolare e davvero inaspettato fosse nuovamente sulla bocca di tutti. Ma non solo. In un altro articolo ancora, avevamo visto invece un fantastico paio di scarpe, di cui moltissimi erano innamorati, finalmente tornare in auge e conquistare le vetrine dei negozi.

Sono questi i jeans finalmente tornati di moda dopo gli anni Novanta che stanno facendo furore e che si adattano a ogni fisico

Oggi proponiamo invece un paio di pantaloni, che ormai sembravano datati e superati e che forse non avremmo mai creduto di indossare di nuovo. Stiamo parlando dei jeans a vita bassa, ma con ricami e stelline brillanti. Questo stile era tipico degli anni Novanta e, soprattutto, veniva sfruttato dalle giovani star e di conseguenza da ragazze e ragazzi che seguivano il look dei propri idoli. In modo totalmente inaspettato, questi jeans sono stati riproposti nelle ultime sfilate, proprio con i vecchi ricami del passato. Colori bizzarri e temi sparkling su cosce e tasche fanno da contorno a un paio di pantaloni che sicuramente ci aveva fatto innamorare negli anni scorsi e che oggi potrebbe essere il nostro biglietto da visita.

Dunque, ora lo sappiamo. Sono questi i jeans finalmente tornati di moda che potrebbero far brillare il nostro look e valorizzare il fisico. Abbinarli a una maglietta monocolore con una giacca particolare sopra, li renderà adatti a ogni tipo di situazione. E, sicuramente, potremo sfoggiare un look fresco, giovanile e di tendenza senza perdere quello charme e quella classe che ci contraddistinguono.

Approfondimento

Nessuno se lo aspettava ma finalmente torna in pompa magna questo stile degli anni Sessanta che tantissimi amavano