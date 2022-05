Col progressivo aumento dei prezzi e del costo della vita per una famiglia con figli studenti non è semplice arrivare a fine mese senza difficoltà. Le spese sembrano in continuo aumento soprattutto quando ci sono i figli ancora non economicamente autosufficienti. Infatti oltre le rate del mutuo o canoni d’affitto e spese quotidiane, si aggiungono talvolta quelle straordinarie come una visita specialistica o un’imprevista riparazione dell’auto. Provvedere a tutto, soprattutto se è soltanto un componente a lavorare, diventa davvero complicato nonostante gli aiuti del governo per chi ha figli a carico.

Si pensi ad esempio alle maggiorazioni di 100 euro previste per i nuclei familiari più numerosi. Per di più con l’aumentare dell’età dei figli aumentano anche le loro esigenze e le loro spese, soprattutto nell’ambito dell’istruzione. Al compimento della maggiore età, infatti, sono tanti i giovani che decidono di iscriversi all’università. Ovviamente tale scelta non può far altro che piacere ai genitori, nonostante a volte i disagi economici. Ma per fortuna sono tante le agevolazioni che possono ottenersi a seconda del reddito e/o di particolari condizioni di salute dello studente o del genitore.

Oltre alle famiglie con ISEE fino a 20.000 euro anche con invalidità e Legge 104 si ha diritto a quest’importante agevolazione

Il nostro sistema tributario prevede un’importante agevolazione per tutte le famiglie. Ovvero la detraibilità di quanto speso per tasse e contributi per l’università e per i corsi di formazione nella misura del 19%. Pertanto attraverso la trasmissione della dichiarazione dei redditi il contribuente potrà ottenere importanti risparmi fiscali. Inoltre chi la invierà entro il 31 maggio potrà ottenere l’assegno, il bonifico o il rimborso già a luglio. Ma oltre a questo vantaggio fiscale, il nostro legislatore ha pensato anche alle famiglie con un reddito basso e a coloro che vivono una condizione di disabilità accertata ai sensi della Legge 104. In particolare gli studenti appartenenti a famiglie con un ISEE fino a 20.000 euro possono fruire dell’esonero dal versamento delle tasse universitarie.

Ma oltre alle famiglie con ISEE basso, anche gli studenti con una percentuale di disabilità pari o superiore al 66% hanno diritto all’esonero. Gli studenti con certificazione di cui alla Legge 104/92 hanno l’esenzione totale senza limiti di reddito o di ISEE. L’esonero spetta anche ai figli di soggetti titolari di pensione d’inabilità. In tale ipotesi, dovrà presentarsi l’indicatore ISEE del nucleo familiare o un’autocertificazione dello stato di famiglia.

Ad ogni modo ogni Ateneo dispone di un regolamento interno da consultare per verificare l’esistenza di eventuali e ulteriori agevolazioni. Ad esempio, alla Sapienza, con un’invalidità pari o superiore al 66% o ai sensi dell’art.3 L.104/92, dovrà versarsi solo un’imposta di bollo di 16 euro. Inoltre chi ha un ISEE fino a 24.000 euro, al primo anno d’iscrizione per il 2021/2022 non pagherà alcun contributo. Inoltre si potrà mantenere l’esenzione anche dopo purché si raggiunga un determinato numero di crediti.

Approfondimento

Anche in contanti e senza controlli l’Agenzia delle Entrate riconosce questo importante vantaggio a chi acquista gli occhiali ma attenzione alla dichiarazione