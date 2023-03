Seduta eccezionale per il titolo GVS che porta a casa un rialzo di oltre il 13% sulla scia dei conti 2022 dopo i quali Equita ha confermato la raccomandazione Buy e aumentato il target price a 6 € per azione da 5,6 €. Per quanto ancora potrebbe durare l’euforia sulle azioni GVS? La risposta che arriva dall’analisi grafica non è molto confortante per il breve periodo, ma nel lungo il titolo potrebbe dare interessanti soddisfazioni ai suoi azionisti.

Per quanto ancora potrebbe durare l’euforia sulle azioni GVS? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo GVS (MIL:GVS) ha chiuso la seduta del 22 marzo a quota 5,21 €, in rialzo del 13,66% rispetto alla seduta precedente.

Come dicevamo all’inizio, un rialzo come quello osservato superiore al 13.66% aveva una bassa probabilità di verificarsi. Stiamo parlando, infatti, dello 0,7%. Già da questo si comprende l’eccezionalità del movimento. Un movimento così violento che ha sorpreso anche gli indicatori che erano impostati al ribasso.

Adesso, però, il titolo è arrivato a un punto di svolta molto importante. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni di GVS hanno raggiunto livelli che in questo primo scorcio del 2023 hanno frenato l’ascesa del titolo. Potremmo, quindi, assistere a una pausa del rialzo. Qualora, però, la resistenza dovesse essere superata, allora per il titolo potrebbero aprirsi scenari che nel lungo periodo prevedono rialzi molto importanti.

Punti forti e di debolezza del titolo

La maggior parte degli analisti che si occupano del caso raccomandano Buy o Overweight sul titolo. Inoltre il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di circa il 15%. Inoltre, negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato ampiamente rivisto al rialzo. La visibilità relativa all’attività del gruppo appare relativamente buona date le stime generalmente concordi tra gli analisti.

Tra i punti deboli ricordiamo che il gruppo ha un rapporto debito/margine operativo lordo (EBITDA) relativamente elevato. Inoltre, la società paga pochi o nessun dividendo presentando quindi un rendimento basso o inesistente.

Negli ultimi 4 mesi, poi, i profitti previsti dagli analisti che si occupano di GVS sono stati ampiamente rivisti al ribasso.

Infine, i prezzi obiettivo degli analisti che seguono l’azione, differiscono notevolmente tra loro. Ciò suppone una difficoltà nel valutare l’azienda e la sua attività.

Articolo che potrebbero interessarti

Momento decisivo di lungo termine per i mercati azionari: ora cosa monitorare con attenzione?

Wall Street tira diritto e ora potrebbe stupire al rialzo: la FED remerà contro?