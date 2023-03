La FED alza i tassi di 0,25% e i mercati ritracciano anche forte come a Wall Street. L’inflazione, come indica Powell deve tornare al 2%, livello di equilibrio per la Banca centrale, e quindi saranno possibili ulteriori rialzi dei tassi. Frattanto, la crisi delle banche potrebbe sortire effetti negativi su alcuni settori dell’economia. Cosa attendere da ora in poi? Momento decisivo di lungo termine per i mercati azionari.

I setup

Siamo giunti alla scadenza dei setup che potrebbe dispiegare effetti fino a quello annuale del 6 aprile. Cosa accadrà da domani in poi? Al momento non ravvisiamo estremi per far iniziare una nuova fase ribassista, e quindi, se i nostri oscillatori non sbagliano, da domani si dovrebbe partire in rosso, e poi chiudre la seduta in verde. Il peggio dovrebbe essere alle spalle, e dinanzi ai mercati, ora si dovrebbe stagliare un orizzonte fatto di forti rialzi fino alla fine dell’anno. I mercati americani, e quelli europei negli ultimi giorni sembrano aver “disegnato un pattern” di inversione rialzista. Il ribasso dagli inizi di marzo dovrebbe essere finito.

Momento decisivo di lungo termine per i mercati azionari: ora cosa monitorare con attenzione?

Giornata di ritracciamento, e lo riteniamo fisiologico. Il movimento odierno, a parer nostro, ha avuto lo scopo di andare a colmare un gap lasciato ieri in apertura. Alla chiusura della giornata di contrattazione del giorno 22 marzo abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.255

Eurostoxx Future

4.095

Ftse Mib Future

26.080

S&P500

3.936,97

Quali sono i livelli da monitorare per la giornata di domani?

Essi sono:

Dax Future

15.144

Eurostoxx Future

4.069

Ftse Mib Future

26.245

S&P500

3.864.

La tenuta farà ripartire il rialzo, altrimenti potrebbe partire un sell off fino al 6 aprile.

Riteniamo che ci siano tutti i presupposti per ripartire al rialzo. A Piazza Affari i nostri oscillatori segnalano pattern rialzisti su Anima Holding, ENEL e NEXI. Le prime due staccheranno generosi dividendi nei prossimi mesi, mentre NEXI potrebbe aver segnato il minimo annuale, e per gli analisti, come pubblicato sulle riviste specializzate il target di fair value (11,31 euro per azione) potrebbe portare a forti rialzi di lungo termine .

