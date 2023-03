5 Rolex degli anni Settanta: ecco quanto valgono se li vogliamo rivendere

Un vecchio orologio può essere un prezioso ricordo oppure un bene che potremmo rivendere per comprarne uno che ci piace di più. Anche i marchi considerati irraggiungibili permettono le compravendite. È il caso di questo marchio tra i più richiesti nel mercato.

L’orologio Rolex non è più simbolo di ostentazione, non è il marchio di chi si è arricchito e vuole mostrarlo a tutti a ogni costo. Le campagne pubblicitarie della famosa casa di orologi svizzera che ha sede a Ginevra hanno ribaltato concetti e immagini. Tornei di tennis, Roger Federer e manifestazioni sportive ci hanno confermato che un orologio Rolex è simbolo di eleganza e di gusto. Potremmo averne in casa alcuni vecchi modelli che hanno ancora un’ottima valutazione. Se ne approfittiamo possiamo rivenderli e guadagnare somme davvero interessanti, semmai per comprare anche un Rolex nuovo. I modelli degli anni Settanta sono ad esempio molto interessanti.

Il Rolex Date 1500 Dark Rhodium Dial del 1971 ha ancora oggi un valore apprezzabile. Si aggira sui 3 mila euro, non è resistente all’acqua, è di acciaio inossidabile, è analogico e ha un movimento meccanico. Vendendolo potremmo comprare un Rolex Air King che a breve andrà fuori produzione. Il prezzo potrebbe partire dai 2.500 euro per i modelli 14000M fino ad arrivare a 3.900 euro per quelli con quadranti Explorer.

Scambi convenienti

Se hai in casa questi 5 Rolex degli anni Settanta potresti venderli e guadagnare anche cifre interessanti, e con queste comprare altri orologi nuovi. I modelli Datejust 36 mm possono essere venduti a 5 mila euro. Con il ricavato potremmo fare un acquisto interessante. Per esempio, un modello Oyster Perpetual 36 del valore di 6.500 euro. Si tratta di un orologio prodotto nel 2016 in acciaio con carica automatica, un 36 mm con 3.130 di calibro, impermeabile fino a 10 ATM. L’Oyster Perpetual lo troviamo in vendita con modello del 2022 a 9.400 euro, quindi quello del 2016 rappresenta un’ottima alternativa.

Se abbiamo un Rolex Date 1500 Sigma Dial il valore è più basso, siamo intorno ai 4 mila euro. Vendendolo potremmo pensare a un modello Oysterdate del 1989 che costa 3.500 euro ma è un orologio moderno e preciso, molto elegante e versatile. Ha la lente Cyclope, e il cinturino in acciaio è da preferire assolutamente a quello in pelle.

5 Rolex degli anni Settanta: ecco quanto valgono se li vogliamo rivendere

Un Rolex Datejust da donna del 1978, 31 mm in oro e argento con movimento meccanico può essere rivenduto a 4.500 euro. Potremmo comprare con questo budget un Rolex Lady Datejust da 28 mm, con finiture esotiche e tanto fascino. Il prezzo è molto al di sotto dei 5 mila euro, infatti si aggira intorno ai 2.500 euro con bracciale Oyster o Jubilee. Il secondo è più elegante e armonioso e rappresenta un bellissimo regalo.

Terminiamo con il Rolex 1500 mosaico Shantung sempre anni Settanta che ha un valore di 3.500 euro e che ci permette di fare un acquisto davvero prezioso. Si tratta del modello Perpetual vintage 34 mm, una dimensione che è ottima per uomini e donne, per chi vuole un orologio pregiato senza spendere un capitale. Il prezzo si aggira sui 5 mila euro per un calibro 3.135 con vetro zaffiro e lente Cyclope. Nonostante sia uno dei marchi di orologeria più famosi e costosi nel mercato, la Rolex ci permette di rinnovarci in modi sempre diversi. Comprare un orologio così non sarà mai una perdita né di tempo e né di denaro.