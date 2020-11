Il commercio di stufe a pellet e del combustibile che le alimenta è notevolmente incrementato negli ultimi anni. Le ragioni risiedono probabilmente nella maggiore comodità di questo sistema di riscaldamento e nel forte potere calorifico. Le stufe che si alimentano a pellet dividono i consumatori in quelli che non possono non dirsi soddisfatti dell’acquisto e coloro che sono invece titubanti. La ragione di tale titubanza? Si temono rischi per la salute, principalmente legati alle resine con le quali esso viene realizzato. Ecco per quali ragioni il pellet può essere pericoloso per la salute.

I danni all’ambiente e alle persone

I maggiori rischi del pellet sembrano essere legati alla salubrità dell’ambiente. Alcune ricerche hanno dimostrato come il pellet sia fortemente inquinante per l’ecosistema. Le ragioni sembrerebbero legate alla precisa fase in cui viene procacciato il legname per produrlo. In tale fase, gli alberi sembrerebbero essere troppo acerbi e incapaci di contrastare efficacemente i rischi per l’ambiente. Le sostanze con cui il pellet viene poi miscelato pare siano altamente cancerogene.

Il consiglio è certamente quello di evitare stufe a pellet che disperdono il calore nell’ambiente circostante attraverso le loro ventole. Resta il problema degli scarichi rilasciati, che si spingono ad inquinare almeno quanto lo smog prodotto dalle auto. Si tratta di fattori che richiedono il trascorso di più anni, prima di far ben quantificare la loro nocività. Gli studiosi, almeno per ora, appaiono divisi.

Produzione e fabbricazione del pellet

Dopo aver visto per quali ragioni il pellet può essere pericoloso per la salute, capiamo qualcosa in più circa la sua produzione. Il pellet è prodotto con scarti provenienti dalla lavorazione del legno, pressati ad alte temperature da una morsa. Il suo ciclo di produzione restituisce un prodotto valido per i consumatori che, a fronte di un costo moderato, ottengono praticità nel riscaldamento.

Il costo di un sacchetto di pellet (15 kilogrammi) è nettamente inferiore alla quantità di metano altrettanto necessaria per il riscaldamento di un ambiente. Non bisogna neppure sottovalutare la capacità di questo combustibile di sporcare poco. Bisognerà attendere qualche anno per comprendere se il prezzo conveniente e la comodità che lo arricchisce, saranno accompagnati da una smentita circa il suo inquinamento.