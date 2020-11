Il lancio sul mercato di asciugatrici e lavasciuga ha certamente semplificato la vita di molti. Ad essere estremamente ridotti, sono state proprio le tempistiche richieste dagli stessi. Se, abitualmente, per l’asciugatura completa di un capo è richiesta qualche ora, con questi innovativi strumenti possono bastare anche meno di 30 minuti. Gli elettrodomestici più moderni, poi, sono addirittura in grado di calcolare in perfetta autonomia i tempi di asciugatura.

Tutto grazie a potenti e altrettanto precisi algoritmi, che effettuano tale calcolo sulla base del peso e della tipologia di bucato. Spesso capita, tuttavia, di trovare i capi spiacevolmente ristretti dopo un ciclo completo. Vediamo quindi il segreto per non far restringere i capi durante l’asciugatura.

Un piccolo trucco a prova di asciugatrice

Se il problema è trovare jeans, magliette e accappatoi più corti o stretti dopo l’asciugatura, il rimedio è semplice ed esiste. In commercio esistono delle palline di lana, appositamente ideate per scongiurare tale problema. Le palline di lana possono acquistarsi praticamente ovunque e saranno una vera e propria scoperta. La loro funzione è, dapprima, quella di separare i capi per evitare tristi inconvenienti, poi, quella di assorbire l’umidità e risparmiare sulla bolletta.

Ognuno avrà ben chiaro quanto costa un lavaggio e quanto un ciclo di asciugatura. Nel primo caso si parla di circa soli 30 centesimi di euro; nel secondo di ben 90 centesimi. Se poi, dopo il costo non irrisorio, si aggiunge la perdita di un capo pregiato, i problemi raddoppiano. Le palline di lane ci corrono in soccorso. La loro funzione principale è proprio quella di evitare tale inconveniente. Non stupisca, poi, che le stesse potranno essere realizzate anche comodamente a casa.

Perché i capi si restringono durante l’asciugatura

Ora che si è visto il segreto per non far restringere i capi durante l’asciugatura, bisogna capire perché questo accade. Molto spesso si tratta di errori di distrazione, come il non aver controllato l’etichetta del capo che indica se esso è adatto all’asciugatura robotizzata. Altre volte, il programma selezionato sull’asciugatrice non è il più adatto per quella tipologia di tessuto.

Messe in atto queste accortezze, basterà inserire circa tre palline di lana per ogni chilo e mezzo di bucato. Le palline di lana sono riutilizzabili; sarà sufficiente riporle all’aria aperta per farle asciugare. Le stesse, poi, conferiranno anche un bellissimo odore di pulito al proprio bucato.