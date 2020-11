Capita di andare a dormire la sera e svegliarsi improvvisamente la mattina con uno o più brufoli sul volto, che la sera prima proprio non erano presenti. Se poi, quel giorno, è quello in cui ricorre un evento importante, il dramma è assicurato. Ecco allora che si cerca di correre ai ripari: scrub esfoliante, un peeling, il dentifricio e così via. Davanti all’insufficienza di questi mezzi, si ricorre ad un po’ di correttore e di fondotinta. Ma il motivo per il quale ciò accade è semplice e può essere evitato. Vediamo, quindi, quale può essere la causa del perché i brufoli nascono sul viso.

Un fattore che spesso si sottovaluta

È vero, la comparsa improvvisa di imperfezioni della pelle può essere dovuta a svariati fattori. In primis, la propria storia genetica. Sono moltissime le persone ad aver sofferto di acne o di qualsiasi altra problematica cutanea sin da piccoli. A complicare la situazione vi sono, poi, saponi aggressivi, cosmetici non adatti e una cattiva alimentazione. Si tratta di fattori che da soli o, nel complesso, complicano notevolmente la situazione della nostra pelle.

Esiste, tuttavia, una causa della comparsa di imperfezioni sul volto che spesso non viene considerata. Si tratta di un elemento con cui si entra in contatto almeno una volta al giorno durante il riposo: la federa del cuscino. Senza saperlo, la federa del proprio cuscino può essere tra le maggiori cause della comparsa di brufoli sul nostro viso. Le ragioni sono legate, in primis, all’igiene della stessa, che richiede un ricambio frequente.

Come questo inconveniente può essere evitato

Ora che si è visto quale può essere la causa del perché i brufoli nascono sul viso, bisogna comprenderne le motivazioni. La federa del cuscino rimane in quella stessa posizione per una intera giornata. Ciò implica il posizionamento di polvere su di essa e la raccolta giornaliera di una buona dose di batteri e di germi. Il consiglio è certamente quello di evitare il prolungarsi del suo ricambio.

Per evitare un cambio giornaliero delle proprie lenzuola, però, basta essere accorti nel cambiare il lato del cuscino prima di dormire. La parte più esposta alla polvere e ai batteri andrà rivolta verso il letto; il viso potrà riposare a contatto con la parte più riservata. In questa maniera, niente più brufoli al mattino. Provare per credere.