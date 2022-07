L’estate non porta solo caldo e vacanze. Purtroppo, con la bella stagione e l’afa si risvegliano numerosi fastidi. Molti insetti, infatti, tornano a infestare case e giardini. Alcuni di questi possono anche dare dei problemi ai nostri animali domestici, oltre che a noi. Per questo cerchiamo delle soluzioni per proteggerci.

Solitamente, per questo problema scegliamo delle buone zanzariere. Vengono generalmente montate sulle finestre, in modo da bloccare qualsiasi animaletto indesiderato. Ovviamente, con il passare del tempo le zanzariere si sporcano e potrebbero smettere di essere efficaci. Per pulire le zanzariere scorrevoli e mobili, possiamo provare questi rimedi naturali.

Evitiamo l’ammoniaca

Ci sono due tipologie di zanzariera, ovvero quelle scorrevoli oppure quelle mobili. I rimedi che elencheremo, però, possono essere usati efficacemente per entrambe. Dobbiamo fare solo attenzione e agire delicatamente. Questo per evitare possibili danneggiamenti, poiché sono un po’ delicate. Anche per questo motivo è consigliato utilizzare dei rimedi naturali e non troppo aggressivi. Anche se l’ammoniaca è un’ottima alleata per le pulizie, cerchiamo di evitarla anche per non respirare l’odore forte che emana.

Il primo metodo vede come protagonista il sapone di Marsiglia. Soprattutto nel caso in cui si tratti di zanzariere mobili, questo sistema è il più efficace. Se il dispositivo ha del velcro, possiamo creare una soluzione con acqua e sapone di Marsiglia. Spruzziamola sulla zanzariera e strofiniamo delicatamente con una spugna umida.

Ovviamente, non può mancare l’aceto nei rimedi naturali. Essendo un alleato contro lo sporco e molto versatile, può essere utilizzato anche in questo caso. Versiamo dell’acqua tiepida in un contenitore e aggiungiamo un bicchiere di aceto. Con una spugna, strofiniamo la nostra soluzione sulla zanzariera sporca.

Per pulire le zanzariere scorrevoli e mobili senza smontarle ecco tutti i trucchi con ingredienti casalinghi

Un altro pratico rimedio a cui nessuno pensa è il vapore. Infatti, il vapore è un ottimo igienizzante naturale, che pulisce in profondità in pochissimo tempo. Grazie a un economico dispositivo, potremmo pulire in profondità le nostre zanzariere scorrevoli e mobili. Il getto, però, non deve essere troppo ravvicinato, perché potrebbe rovinarle. Quando avremo finito la nostra pulizia, ci basterà passare un panno in microfibra per asciugare il tutto.

Infine, l’ultimo rimedio utilizza il limone. L’ acido citrico contenuto nell’agrume è un disinfettante naturale. Ci basterà unire dell’acqua tiepida a del succo di limone per creare un detergente completamente green. Passiamo l’intera superficie con una spugna, strofinando delicatamente. La nostra zanzariera splenderà come se fosse nuova.

Cerchiamo di fare questa operazione di pulizia almeno una volta alla settimana. Per le zanzariere smontabili è consigliato pulire in profondità almeno una volta al mese. Questo per evitare che microbi e insetti si accumulino in angoli meno visibili.

