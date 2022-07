Anche se siamo sempre al pc, non è raro preferire carta e penna per prendere appunti. Spesso e volentieri, ci troviamo ad assimilare meglio le informazioni. Inoltre, passare del tempo offline può aiutare i nostri occhi a riposarsi. C’è pure, poi, chi preferisce una buona penna stilografica, simbolo di eleganza, per firmare i documenti.

Quando meno ce lo aspettiamo, però, potrebbe succedere qualche imprevisto. Non è raro sporcare vestiti di inchiostro quando si scrive. Anche i nostri figli potrebbero tornare da scuola con una bella chiazza nera sulla maglietta. Ci sono, però, dei metodi che possiamo provare per eliminare il problema o limitarlo. Per eliminare macchie d’inchiostro da camicie e pantaloni, questi rimedi della nonna potrebbero fare miracoli.

Alcuni accorgimenti

Per prima cosa cerchiamo di limitare i danni. Interveniamo il prima possibile sulla macchia, questo perché è fondamentale assorbire più inchiostro possibile. Se la macchia entra in profondità, infatti, potrebbe essere irrecuperabile a livello casalingo. Inoltre, conteniamo la macchia per evitare ulteriori danni. Non strusciamola con un panno bagnato, perché non faremo altro che allargarla, peggiorando la situazione. Procediamo, quindi, con un tamponamento della zona interessata.

Ci sono davvero molti metodi casalinghi che possiamo provare. Il primo è la farina, che verrà versata direttamente sulla macchia e assorbirà l’inchiostro. Possiamo utilizzare qualsiasi farina, ma anche bicarbonato e talco. Lasciamo agire e nel frattempo spremiamo del succo di limone e lasciamo da parte. Cerchiamo di spazzolare via la farina e versiamo il succo di limone nella zona interessata. Poi mettiamo a lavare in lavatrice. In questo modo potremmo salvare il nostro tessuto.

Per eliminare macchie d’inchiostro da camicie e pantaloni proviamo questi rimedi della nonna con ingredienti economici

Il secondo metodo, invece, prevede una combinazione di latte e aceto. Questi due ingredienti economici, infatti, se mescolati insieme, potrebbero avere un ottimo risultato. Versiamoli in una ciotola e immergiamo un panno bianco, che poi butteremo. Tamponiamo con cura la macchia e lasciamo agire circa 3 minuti. Poi strofiniamo delicatamente verso l’interno della macchia di inchiostro. Laviamo in lavatrice come d’abitudine.

Il rimedio più conosciuto, ma non meno valido è quello di una soluzione a base di acqua calda e sapone di Marsiglia. Spruzziamo la soluzione sulla macchia e lasciamo agire per almeno un quarto d’ora. L’ultimo passaggio è sempre lavare in lavatrice come siamo abituati a fare.

Infine, l’ultimo metodo riguarda l’utilizzo della lacca per capelli. Possiamo spruzzare il prodotto direttamente sulla macchia e lasciare agire almeno 10 minuti. Con un panno pulito tamponiamo la macchia, se la macchia è di piccola entità possiamo anche strofinare. Nello stesso modo possiamo anche usare l’acetone e l’acqua ossigenata, ma ricordiamoci del nostro tipo di tessuto. Se è delicato, quest’ultimo metodo potrebbe rovinarlo.

