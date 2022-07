Ogni stagione porta sulla nostra tavola i suoi frutti più tipici. In estate fanno la loro comparsa, in particolare, succosi frutti colorati e molto dolci. Tra questi ce n’è uno molto conosciuto e apprezzato, che si raccoglie facilmente e che può essere utilizzato per la preparazione di golose marmellate. Qualcuno, però, potrebbe averne timore. Si penserebbe, ad esempio, che gustarne troppi potrebbe concorrere a un aumento di peso. Oppure che farebbe male al fegato. In realtà, il frutto di stagione di cui parleremo potrebbe avere importanti proprietà utili per combattere i tumori.

Il fico

Sarebbe il fico il frutto di stagione un po’ temuto da qualcuno. La sua polpa morbidissima e golosa avrebbe un contenuto abbastanza elevato di carboidrati. Che potrebbe far pensare chi segue una dieta ipocalorica di non aver scelto l’alimento ideale per la porzione di frutta quotidiana. In realtà, varrebbe sempre il discorso della moderazione e del consumo sporadico di fichi a tavola, per non ingrassare. Inoltre, i fichi sarebbero una buona fonte di fibre e potrebbero aiutare l’intestino favorendo così il normopeso.

Certo, il consumo di fichi potrebbe essere controindicato in specifici casi di allergie e di problemi ai reni. Ma non risulterebbe una certezza a riguardo di possibili problemi per il fegato, come invece crederebbero alcune persone. Potrebbe invece sussistere un grande beneficio per chi mangia i fichi.

Per alcuni farebbe male al fegato e ingrassare, ma questo frutto di stagione avrebbe anche proprietà antitumorali

Un frutto come il fico potrebbe aiutare a combattere alcune forme di carcinoma. Il merito sarebbe delle già citate fibre contenute nei frutti e delle dosi considerevoli di sostanze come i polifenoli. Che avrebbero proprietà antiossidanti e capaci di contrastare le moltiplicazioni cellulari anomale. Proprio all’interno di questi polifenoli si troverebbe un composto fitochimico chiamato benzaldeide. Che avrebbe proprio la capacità di opporsi alla crescita cellulare anomala e quindi di essere un ostacolo alle formazioni tumorali.

Dunque, per alcuni farebbe male al fegato e ingrassare, ma il fico come frutto potrebbe essere importante se inserito nell’alimentazione. Questo per le sue possibili proprietà antitumorali, ma anche per altri benefici che potrebbe riservare all’organismo. Come, ad esempio, i citati miglioramenti del transito intestinale. Certamente, si dovrebbero inserire i fichi all’interno di un regime alimentare sano ed equilibrato, che dovrebbe essere concordato con un esperto in nutrizione.

