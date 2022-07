Oggi è venerdì 15 luglio. Una nuova settimana volge al termine. Siamo esattamente a metà luglio. Molti, nell’imminente weekend, partiranno per le tanto sospirate ed attese ferie. Ma prima di correre a chiudere le valigie, diamo una lettura all’oroscopo. Ovunque ci troviamo, può essere utile sapere cosa ci riserva lo zodiaco. In generale, luglio si prospetta fortunatissimo per 3 segni zodiacali, tra cui la Bilancia. Non è detto, però, che le cose perdurino in tal maniera per l’intero mese. Ogni giorno, infatti, ci sono movimenti astrali che possono apportare alcune variazioni. Durante questa settimana, ci sono stati due eventi astrologici di grande rilievo: la Luna in Capricorno mercoledì, che ora è già entrata nel segno dei Pesci, e Sole e Mercurio in Cancro.

Pesci e Bilancia saranno al top mentre 2 segni zodiacali saranno travolti da stress e preoccupazioni

Giornate strepitose attendono il segno dei Pesci, sia sul fronte lavorativo che su quello dei sentimenti. Le coppie stabili veleggeranno verso traguardi importanti, come una convivenza o il matrimonio. Bene anche per i single, perché potrebbero avere intense avventure passionali, anche se di breve durata, a seguito di un colpo di fulmine. Molto probabilmente ciò potrebbe avvenire in vacanza, quando ci si lascia andare un po’… Bene la vita sociale e i rapporti interpersonali, in genere. Tante le uscite in compagnia degli amici. Sul lavoro, ottima collaborazione con un team di validi professionisti. Una sinergia che porta proficui risultati anche in termini economici.

Sulla stessa linea navigherà il segno della Bilancia. Per i nati sotto questo segno le prossime giornate saranno all’insegna dell’amore. Pieni di energia, i bilancini riusciranno a mettere in cantiere nuovi progetti interessanti che porteranno grandi soddisfazioni e importanti guadagni. Dunque, con questo quadro appena prospettato, è chiaro che Pesci e Bilancia saranno al top. Non per tutti, però, purtroppo, le cose andranno per il verso giusto.

Cancro

In questo periodo, il lavoro non porta guadagni soddisfacenti. Ma non c’è da disperare. Gli alti e bassi ci sono e sempre ci saranno. L’importante è saperli accettare senza scoraggiarsi. Approfittare anzi di questo periodo di stallo per prendersi cura di sé, magari nutrendosi bene e dedicando più tempo all’attività fisica.

Sagittario

Per i nati sotto questo segno, a stressare sarà invece l’ambito degli affetti. Soprattutto chi è in coppia da parecchio tempo, vive la situazione in maniera lenta e stanca. Quasi la trascina avanti. Pochi gli stimoli nuovi. Anche in questo caso, è bene prendersi una pausa dal lavoro per dedicare più tempo a sé stessi e al partner. Ne gioverà la salute e anche il rapporto di coppia ne uscirà splendidamente rinnovato.

