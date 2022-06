Anche se ci adoperiamo per pulirla dopo ogni utilizzo, la cucina sembra essere sempre sporca. Cuciniamo, la puliamo e dopo poco notiamo qualche macchia che ci è sfuggita. Optiamo per pranzi o cene fredde per evitare i fornelli e comunque compare sporcizia sul piano cottura. Addirittura, se non la usiamo per niente, potrebbe capitare di vedere sporcizia accumulata. Insomma, ci sembra di stare più tempo a pulire che effettivamente a mangiare.

Questo succede anche con la cappa aspirante, che sembra attirare tutta la polvere e la sporcizia da ogni dove. È sempre appiccicosa, dal colore giallastro e quando la accendiamo sentiamo un cattivo odore. Oggi, però, vedremo proprio come pulire cappa e fornelli con un unico prodotto e senza stare lì a strofinare per ore.

Per pulire la cappa della cucina e rimuovere grasso e sporcizia dal filtro ecco un trucchetto casalingo veramente efficace

Il prodotto di cui stiamo parlando è il percarbonato di sodio, da non confondere con il più conosciuto bicarbonato. Questo prodotto viene utilizzato come componente sbiancante di moltissimi detergenti in commercio. È ecocompatibile, quindi poco inquinante, ed è molto efficace per le pulizie di tutta la casa.

Si può aggiungere in un secchio di acqua tiepida e diventa un ottimo sbiancante per le fughe delle piastrelle. Ma viste le sue proprietà e la sua composizione, possiamo utilizzarlo anche per la pulizia della cappa aspirante. Possiamo usarlo sia sui filtri in acciaio rimovibili che sulla cappa standard che in tanti hanno in casa.

Come fare

Se lo sporco è incrostato e il grasso ha formato uno strato abbastanza spesso, bisognerà ricorrere all’ammollo. Mettiamo i filtri in acciaio in una bacinella con dell’acqua tiepida e aggiungiamo 2 cucchiai di percarbonato di sodio. Lasciamo agire per 15 minuti e poi strofiniamo bene con della lana d’acciaio, utilizzando sempre i guanti. Risciacquiamo e il risultato sarà davvero strabiliante.

Possiamo fare lo stesso anche con il pannello smontabile della cappa classica, approfittandone anche per cambiare il filtro. Questi modelli hanno un filtro di tessuto in lanuggine che assorbe il grasso e che andrebbe cambiato spesso.

Se invece il grasso accumulato sulla superficie è ancora morbido e cola, possiamo fare così. Utilizziamo la polvere di percarbonato come un agente abrasivo. Mettiamo un po’ di polvere di percarbonato su un panno in microfibra inumidito e passiamo sulla zona interessata. I granelli faranno una sorta di scrub che andrà a eliminare le incrostazioni di cibo e grasso. Risciacquiamo ed ecco la nostra cappa sarà pulita e spendente in poche mosse.

Quindi, per pulire la cappa della cucina e rimuovere grasso e residui di cibo non servono mille detergenti. Questo incredibile prodotto ha davvero molti usi nel campo delle pulizie di casa. Nelle giuste dosi è perfetto anche per togliere lo sporco dalle tapparelle ed è molto più efficace anche della candeggina.

