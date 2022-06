Le cozze sono tra i molluschi più amati e facili da cucinare. In poco tempo possiamo gustare questi prelibati frutti di mare come sauté o la più classica impepata. In realtà, però, si prestano benissimo a tantissime ricette deliziose, super semplici da preparare.

Oggi, infatti, proponiamo proprio due ricette diverse ma altrettanto saporite e ricche di gusto. Ideali quando abbiamo tanti ospiti e non sappiamo proprio cosa cucinare. Grazie al loro costo contenuto, faremo un figurone spendendo davvero poco. Prima di ogni preparazione, però, ricordiamoci di pulire bene le cozze, eliminando il bisso e ogni residuo sul guscio. Per farlo, possiamo usare un metodo casalingo come quello del sale per velocizzarci il lavoro di pulizia.

Ecco 2 ricette con le cozze veramente prelibate da fare in pochissimo tempo, eccezionali come antipasto o secondo piatto

Cominciamo con la ricetta delle cozze alla viestana, per la preparazione ecco cosa ci servirà:

1 kg di cozze;

350 g di mollica di pane;

1 spicchio d’aglio;

1 uovo grande;

50 g di Grana Padano;

50 g di pecorino romano;

olio EVO;

1 cipolla rossa;

200 ml di passata di pomodoro;

basilico.

Procedimento

Mescoliamo in una ciotola la mollica, il Grana, il pecorino, l’aglio, il prezzemolo tritato e l’uovo con un filo d’olio. Apriamo le cozze a crudo e teniamo solo la parte del guscio del mitilo, riempiamolo quindi con il composto.

In una padella soffriggiamo la cipolla tritata con un po’ d’olio, uniamo la passata e il basilico. Aggiungiamo le cozze ripiene e cuociamo per 20 minuti con coperchio e altri 10 senza.

Cozze ripiene alla viestana

1 kg di cozze;

90 g di mortadella;

80 g di pane raffermo;

60 ml di latte;

1 uovo;

40 g di Parmigiano Reggiano;

400 g di pomodori pelati;

1 spicchio d’aglio;

100 ml circa di vino bianco;

basilico;

prezzemolo;

olio EVO;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Facciamo aprire 300 g di cozze in una padella con coperchio e sgusciamole. Mettiamo le cozze cotte sgusciate in un mixer con la mortadella e il prezzemolo. Tritiamo, aggiungiamo l’uovo e il pane raffermo ammorbidito nel latte e poi strizzato. Aggiungiamo, infine, il pepe e il Parmigiano, regolando di sale se serve.

Apriamo le altre cozze a crudo, facendo attenzione a non rompere il guscio. Riempiamole con la farcitura e chiudiamole leggermente per non far fuoriuscire il ripieno. Trasferiamo le cozze ripiene in una padella con un filo d’olio e lo spicchio d’aglio. Sfumiamo con il vino bianco e aggiungiamo i pomodori pelati schiacciati. Mettiamo il basilico, regoliamo di sale e pepe e facciamo cuocere per 20 minuti coperte e altri 10 scoperte.

Quindi, ecco 2 ricette con le cozze veramente prelibate da portare in tavola al posto della solita impepata. Le cozze stanno bene in qualsiasi piatto di pesce, dalla zuppa allo spaghetto allo scoglio, ma possiamo anche cucinarci un delizioso sughetto per un primo piatto veloce e da leccarsi i baffi.

