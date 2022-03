Ne bastano 3 cucchiai in un secchio d’acqua ed ecco che fughe e piastrelle di bagno, cucina e terrazzo torneranno bianchissime

Il momento di pensare alle pulizie di primavera è arrivato. Per fortuna anche il meteo è dalla nostra parte e possiamo dedicarci alle pulizie più grosse in poco tempo. Niente più aspettare ore per far asciugare le tende appena lavate o anche solo il pavimento di casa.

A proposito di pavimento sappiamo tutti che uno dei punti più difficili da pulire sono proprio le fughe delle piastrelle. Quelle di cucina e bagno posate sulle pareti in genere vengono pulite con più attenzione. Mentre per quanto riguarda il pavimento difficilmente si sta sempre lì in ginocchio a strofinarle a mano.

Ecco allora che lo sporco si accumula e possiamo dire addio alle nostre fughe bianche e brillanti. Per non parlare del fatto che il pavimento anche se ben tenuto può diventare opaco col tempo. Il passaggio e il continuo calpestio con scarpe e ciabatte può portare via la brillantezza.

Oggi vedremo come rimediare a questo problema molto comune utilizzando un solo prodotto naturale. Non il solito bicarbonato di cui sentiamo sempre parlare, ma usando il percarbonato di sodio.

Ne bastano 3 cucchiai in un secchio d’acqua ed ecco che le piastrelle di bagno, cucina e terrazzo torneranno bianchissime

Il percarbonato di sodio è uno degli ingredienti di numerosi prodotti per la pulizia di casa. Questo additivo ecologico è molto utile come sbiancante anche per il bucato ma anche per pulire i sanitari. In realtà avrebbe anche delle proprietà antimuffa da non sottovalutare, per questo è perfetto per la pulizia del bagno.

Quindi perché spendere soldi in più se possiamo utilizzare direttamente l’ingrediente principale e risparmiare?

Come fare

Aggiungiamo 3 cucchiai di percarbonato di sodio in circa 2 litri di acqua tiepida. Facciamo sempre attenzione quando mescoliamo ingredienti come percarbonato, bicarbonato o altri prodotti. Indossiamo i guanti e la mascherina per evitare di inalare fumi di ogni genere.

Ora utilizziamo il normale mocio o lo straccio e immergiamoli nel secchio. Però invece di strizzare bene, lasciamo che il mocio sia carico di acqua. Passiamo sul pavimento, cercando di strofinare nei punti più sporchi e difficili. Se necessario facciamo più passate o versiamo la miscela sul pavimento e poi spargiamola con lo straccio.

Lasciamo agire per almeno 20 minuti, se l’acqua dovesse asciugarsi completamente nessun problema. Però l’importante è non lasciare il pavimento con la soluzione a contatto con i materiali. A questo punto dovremo prendere un secchio con acqua pulita e risciacquare bene il tutto.

Quindi, abbiamo visto che ne bastano 3 cucchiai in un secchio d’acqua per realizzare un detergente fai da te. Se le fughe sono molto sporche e il risultato non è quello sperato, non c’è da disperare. Possiamo utilizzare un altro prodotto che abbiamo sicuramente in casa per farle tornare bianche come una volta.

