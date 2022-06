Questo è un momento decisivo in quanto ci sono gli oscillatori di lungo (Bottom Hunter) che si stanno per girare al rialzo, mentre quelli di breve sono ancora in area neutrale ribassista. Cosa accadrà da domani in poi? Modifica della tendenza in corso per i mercati azionari?

Procediamo per gradi.

Alle ore 18:12 della giornata di contrattazione del 15 giugno abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

13.506

Eurostoxx Future

3.534

Ftse Mib Future

22.510

S&P 500 Index

3.774,18.

Il Bottom Hunter ha segnalato un’imminente inversione rialzista. Si tornerà al rialzo come da frattale annuale?

In rosso le attese del frattale annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu cosa è accaduto fino al giorno 10 giugno.

Previsioni per la settimana in corso

Massimo fra lunedì e martedì e poi ribasso fino alla giornata di venerdì. Per il momento il percorso campione risulta rispettato. Vedremo domani cosa accadrà.

Modifica della tendenza in corso per i mercati azionari? I livelli da monitorare

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 13.658. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 14.709.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.570. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 3.857.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 22.255. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 24.645.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.839. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.169.

Posizione di trading multidays dei nostri Trading Systems

Short in corso dal 13 giugno, che verranno chiusi solo se le chiusure di contrattazione odierne saranno superiori ai livelli indicati nel paragrafi precedenti.

Cosa potrebbe accadere domani sui mercati azionari?

Difficile stabilire a priori e con elevata probabilità come potrebbe svolgersi la giornata di contrattazione. Siamo ad un punto nodale e gli oscillatori di brevissimo sono contrastati.

