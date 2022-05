Per pulire il marmo del balcone da macchie causate da piccioni o fiori colorati niente limone o bicarbonato ma questi due ingredienti

Una cascata di fiori o semplicemente del verde rallegra la vista e anche la facciata grigia di un palazzo. Su un balcone o un terrazzo possiamo sistemare delle sedie e un tavolino oppure una sdraio. Se lo spazio ce lo permette, anche un divanetto. Per rendere più bello lo spazio esterno spesso il materiale usato per la pavimentazione, soglie e davanzale del parapetto è il marmo. Questo materiale è molto elegante, resistente e si trova bianco, rosso, perlato, nero. Il marmo è usato anche per la stanza da bagno e il top delle cucine.

Un inconveniente spiacevole che può capitare è quello di vederlo macchiato. Può succedere in cucina e soprattutto all’esterno, su balconi e terrazze. Sostanze dai pigmenti scuri come il caffè o il tè, ma anche mirtilli o fragole sono spesso difficili da togliere dai vestiti. A volte possiamo avere problemi specialmente se non si interviene subito. A queste macchie di natura organica aggiungiamo le deiezioni degli animali, soprattutto i piccioni, che troviamo all’esterno. Anche alcuni fiori colorati possono creare delle macchie.

Due ingredienti utili per smacchiare il marmo

Spesso nelle pulizie domestiche usiamo del bicarbonato e il limone. Non sempre otteniamo risultati soddisfacenti. Oppure ci serviamo del sapone di Marsiglia per tante superfici. Se dopo aver passato una spugnetta con del detergente, notiamo che sono rimasti aloni sgradevoli sul marmo, possiamo procedere usando due semplici ingredienti. Dobbiamo procurarci:

acqua ossigenata al 35%;

sepiolite.

L’acqua ossigenata è nota per il suo uso sulla pelle ferita. È molto usata anche in cosmetica. Dobbiamo sapere, però, che non è tutta uguale, differisce la concentrazione di perossido di idrogeno. Quella di uso comune è al 3%, pari a 10 volumi, mentre quella usata per smacchiare è al 35%, pari a 130 volumi. Si può comprare nelle ferramenta o in farmacia.

La sepiolite è un minerale granulare. Ha un’elevata capacità di assorbimento e si può trovare in commercio misto al talco. Possiamo in alternativa acquistare la lettiera per i gatti in sepiolite e, se presenta grani troppo grossi, polverizzarla usando il fondo in un bicchiere.

Per pulire il marmo del balcone da macchie causate da piccioni o fiori colorati niente limone o bicarbonato ma questi due ingredienti

Sul marmo chiaro macchiato senza residui possiamo provare ad applicare questo metodo:

mettere dei guanti di lattice e proteggere gli occhi prima di utilizzare l’acqua ossigenata al 35% poiché potrebbe ustionare la pelle; in una ciotola versare della sepiolite e poi l’acqua ossigenata, mescolando preferibilmente con un bastoncino di legno fino a formare una cremina; applicare sulla macchia ricoprendola anche fuori dal suo bordo; fare agire qualche ora e poi togliere con una spugna.

Se necessario, ripetere l’operazione. Questo metodo può servire solo in caso di macchie causate da sostanze organiche, quindi cibo, foglie, fiori o escrementi di uccelli. Non va bene in caso di sostanze come l’olio.

Per pulire il marmo chiaro, quindi, si può provare questo rimedio utilizzando solo due ingredienti e senza la fatica di strofinare a lungo.

Approfondimento

Oltre al limone per togliere macchie di ruggine da marmo o granito e farli splendere potrebbero servire anche questi rimedi